El infierno de un padre apartado de su hijo: "Mi ex se fue de rositas porque las denuncias falsas no existen"

Jesús Muñoz, vicepresidente de ANAVID, ha hablado en Es la Mañana de Federico de esRadio de las denuncias falsas en materia de la llamada violencia de género y cómo a las mujeres que han denunciado falsamente a sus parejas no les ocurre absolutamente nada.

En primer lugar, Jesús ha resumido su caso, años de lucha judicial que le valieron hasta 7 denuncias falsas. "Soy un padre de familia que no estaba casado con la que era mi expareja" y tras la separación "veo una serie de comportamientos que son anómalos, descubro ciertos trastornos por lo que decido solicitar la guardia y custodia compartida o la exclusiva si pudiese ser debido a los trastornos mentales que parecía mi expareja".

Unos trastornos que quedan demostrados en "los 3 intentos de suicidio que tenía o cómo había descuidado al menor hasta descubrir que había posible maltrato físico y psicológico". Por ello decide "solicitar la guarda y custodia compartida" y lo que se encuentra es con "7 denuncias consecutivas de violencia de género en la que se me piden hasta 14 años de prisión". Jesús se tuvo que enfrentar hasta "a más de 30 procesos judiciales".

Durante los 6 años de litigios se encuentran con "aberraciones jurídicas" como "una doctora que falsificó un informe médico de lesiones o como presentan a mi exsuegro al que presuntamente yo le había pegado una paliza". Tras contactar a unos detectives "pude demostrar mi inocencia demostrando al juez que este señor había manipulado informes médicos, con ayuda de abogadas afines al PSOE y pertenecientes a la Federación de Mujeres Progresistas, e informes psicológicos". Incluso se presentó al juzgado en sillas de ruedas pero los detectives lo pudieron grabar "andando con mi hijo por la calle".

Tras 6 años de litigios Jesús pudo demostrar su inocencia y quedó absuelto, "pero su expareja y este tipo de personas siempre se van de rositas porque las denuncias falsas en este país no existen".

Maltrato del menor por parte de la madre

Jesús no sólo se tuvo que enfrentar a procesos judiciales para demostrar su inocencia sino que fue privado de ver a su hijo. "Mi hijo padeció durante ese proceso judicial porque descubro que tiene anorexia, colesterol, más de 30 procesos infecciosos respiratorios agudos en menos de 1 año y medio, otras tantas gastroenteritis, el pene cerrado por infección con pus por balanitis, le tuvieron que curar hasta 12 piezas dentales porque las tenía podrida por caries..."

Todo viene promovido porque "como yo no quería estar con ella es del tipo de personas de o eres mío o no eres de nadie, y si no eres mío te voy a meter en la cárcel". tras pasar 4 meses sin ver a su hijo, "acudo a la guardería acompañado de una amiga como testigo y mi ex sale de su coche de forma violenta y me da un puñetazo". Jesús acudió a una comisaría con el parte de lesiones a interponer una denuncia pero su ex hizo lo propio en un juzgado de Guardia para presentar la primera de las 7 denuncias falsas. Todo era "una vendetta porque ellas quería una pensión de 800€ y el juez lo deja en 250".

El juez deniega protección y alejamiento a su ex por no ha lugar "y considera que lo único que existe aquí es una situación de crisis por la custodia del menor". Ese mismo día "decidió presentar con sus abogadas la siguiente denuncia falsa y así consecutivamente". Cuando el juez establece un régimen de visitas "mi ex le pega una paliza a mi madre", momento en el que pide protección en los encuentros. El siguiente episodio violento lo sufre la mujer e hijos de Jesús, "estaban esperando en el coche y mi ex con su familia fueron a amenazarlos y zarandear el coche".

Jesús Muñoz cuenta cómo en ese momento tomó la decisión de dejar de ver a su hijo "para proteger a mi familia y también a él mismo". "Fue la decisión más errónea porque años después descubrí todo el maltrato que había sufrido". Su hijo 13 años después, ya con 18 años, "contactó conmigo a través de la página web de la asociación y vino a conocerme". Actualmente "nos conocemos poquito a poco, es una relación muy complicada porque él no ha sabido de su padre más que era una persona horrible y ha descubierto la triste realidad".

Las denuncias falsas quedan en nada

"Es muy triste, pero mi ex está libremente en su casa, consumiendo sustancias y mezclándolas con ansiolíticos y antidepresivos, que es lo que ha propiciado que mi hijo salga de esa casa hace ya casi 3 años".

Jesús Muñoz ha contado en esRadio cómo su caso no es único, "prácticamente a diario recibimos entre 15 y 50 casos y cada vez son más mujeres que nos piden ayuda, no víctimas de maltrato, que también, sino mujeres que son las actuales parejas de estos hombres a los que les han amargado la vida". Mujeres que "descubren lo que realmente les ha ocultado el feminismo, el supremacismo que que busca igualar derechos quitándosela a las demás personas". Jesús ha contado las cifras, "los hombres denunciados a diario por violencia de género llenarían 9 autobuses diarios".

Pero la realidad es que entre "entre el 75% y el 80% de las denuncias anuales por violencia de género terminan declarando al acusado como inocente". Con los datos en la mano, ha explicado cómo "en 2019 hubo 168.000 denuncias, unas 450 diarias, de las que más de 135.000 terminaron declarando a la persona inocente".

A los que argumentan que no pudieron ser declarados culpables, Jesús Muñoz contraargumenta que "el artículo 6.2 de la directiva de la presunción de inocencia de la UE dice que toda persona que no haya sido condenada debe ser reputada como inocente y tiene el mismo valor jurídico un sobreseimiento, un archivo cuando no sean firmes o una libre absolución".

Asegura que el hecho de que existan juzgados específicos para un grupo determinado de personas, en este caso los hombres, "es derecho penal de autor". Se pregunta "por qué no existen los mismos juzgados para mujeres ya que el 70% de los niños asesinados en este país son a manos de las madres, al igual que el 92% de los niños secuestrados. Casos tan sonados como los de Juan Rivas, la niña Olivia o Samuel, hijo de la presidenta de Infancia Libre. Para colmo "tenemos una serie de gobiernos que han decidido indultar de manera casi mafiosa a mujeres que han cometido delitos contra los más débiles, sus hijos".