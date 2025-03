Begoña Gómez ha recabado en un entramado para hacer sus negocios de la España vaciada, temas rurales, repoblación, etc. La cabeza de esa red es El Hueco, una empresa que ha contado con apoyo sistemático del Gobierno de España y, en concreto, del Ministerio de Transición Ecológica. Pues bien, ahora Teresa Ribera ya no es vicepresidenta española, sino de la UE. Y una partida de la UE ha respaldado igualmente proyectos de la red en la que se encuentra Begoña Gómez. El proyecto se llama La Locomotora, se dedica a "impulsar y poner en marcha" negocios ajenos relacionados con el "emprendimiento verde" y no disimula en exhibir entre sus colaboradores al Ministerio de Transición Ecológica y a la Unión Europea-Fondo Social Europeo. Todo un maná de fondos en el que ahora tiene influencia directa Ribera.

"Si tienes una idea de negocio socioambiental que quieras poner en marcha en Castilla y León, Castilla-La Mancha o Extremadura, este es tu tren, y si no tienes aún una idea clara te ayudaremos a encontrarla. ¿Te subes?", así se presenta La Locomotora de El Hueco. Se trata de uno más de los proyectos de esta entidad —El Hueco— que llama la atención por dos cosas. La primera, ya se ha convertido en habitual: la presencia entre los patrocinios y con espacio destacado del Ministerio de Transición Ecológica, el que fuera de Teresa Ribera hasta hace nada y del que Víctor de Aldama dijo que había mantenido reuniones con Begoña Gómez para materializar los negocios de Begoña Gómez en materia de repoblación, mundo rural, España Vaciada, etc. Y Begoña Gómez, efectivamente, está en el entramado de El Hueco a través de su ramificación denominada G100.

Plan del Fondo Social Europeo de la UE

"La Locomotora del emprendimiento verde transporta ideas, energía y personas, cuyo objetivo es cambiar el mundo a través de la innovación social y ambiental". Añade el proyecto antes de exhibir el apoyo al plan del Fondo Social Europeo de la UE. Y es que esa es su segunda cuestión llamativa: el respaldo de los fondos comunitarios a esta red.

"El Fondo Social Europeo es el principal instrumento con el que Europa apoya la creación de empleo, ayuda a las personas a conseguir mejores puestos de trabajo y garantiza oportunidades laborales más justas para toda la ciudadanía de la UE. Para ello, el Fondo Social Europeo invierte en capital humano europeo: trabajadores, jóvenes y todas aquellas personas que buscan empleo o un empleo mejor. Su financiación asciende a 10.000 millones de euros al año, mejora las perspectivas laborales de millones de europeos y europeas, en especial de quienes tienen dificultades para encontrar trabajo", señala la explicación del propio FSE, gestionado, por cierto, desde la "Unidad Administradora sobre el Fondo Social Europeo en España. Vicepresidencia Segunda. Ministerio de Trabajo y Economía Social".

ONG para esos proyectos

Begoña Gómez forma parte de la red de asesores en materia de España Vaciaba denominada G100. G100 forma parte de las acciones comandadas por El Hueco, entidad que ha pasado a ser clave en las políticas públicas de repoblación, rediseño del mundo rural, y de todos los negocios de lo que Teresa Ribera lanzó bajo el paraguas de la España vaciada –justo el foco en el que Aldama asegura que puso en contacto a la mujer del presidente con la vicepresidenta por aquel entonces, Teresa Ribera– . El Hueco cuenta con una determinada ONG para esos proyectos como la Feria Presura, donde se negocia todo este foco de contratos. Esa ONG es Cives Mundi. Y el Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido 1,66 millones de euros en subvenciones a la red de esa ONG por medio de la Agencia Española de Cooperación.

Esas son las subvenciones del Gobierno concedidas a la ONGD Cives Mundi, y El Hueco SLU, empresa dependiente de Cives Mundi y que forma parte de lo que el propio grupo denomina "ecosistema del emprendimiento social", que incluye asimismo, entre otras entidades o actividades, la Feria Para la Repoblación de la España Rural, Presura, la Red Nacional de Pueblos Acogedores y la Cocreación para una Nueva Ruralidad (G100).