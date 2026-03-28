El escudo 'antipedros'

Los ayatolas lanzan temibles pedros contra Israel, así que ya no vale el No a la guerra de Sánchez, musa bélica de la teocracia iraní. Qué gran alegoría nos han regalado estos criminales de barba blanca.

El presidente del Gobierno de España no está contra la guerra, igual que no estaba contra Puigdemont aunque prometiera traerlo "ante la Justicia", igual que pactó con ETA aunque juró que jamás lo haría, "si quiere se lo digo cinco veces o veinte". O igual que aquel insomnio de Podemos del que tanto hemos hablado.

No es gratificante recordar cada semana las mentiras de Pedro, pero no hay más remedio que hacerlo para entender lo que pasa y adelantarse a lo que pueda pasar. Miente siempre y lo hace para sobrevivir.

¿Qué piensa de veras nuestro presidente? Ni él lo sabe. Pero sus mentiras, como los pasos de un vagabundo, le han llevado por un camino que hoy resume su credo: está contra la unidad de España, contra la monarquía, contra la independencia judicial, contra la libertad de prensa. Está a favor de las narcodictaduras que torturan y asesinan, a favor de los terroristas de Hamas, de las aspiraciones territoriales de Marruecos que amenazan ilegalmente la integridad de España… y ahora, es cabeza de puente de Irán contra la civilización occidental.

Sus palabras, crea en ellas o no, le guían y nos arrastran. Ahora, aquel personaje del Peugeot es un leviatán que levanta ampollas en el mundo occidental y admiración en el eje del mal. En retirada es más peligroso que nunca.

Lo de los misiles iraníes con el rostro de Pedro Sánchez estampado a modo de dedicatoria Little Boy lo resume todo. Héroe de Hizbolá. Sacerdote de la Liga antimperialista. El Scud contra el Patriot. No a la guerra con los aliados occidentales. Sí con Irán, Gaza, El Helicoide, la Isla Prisión o la Marcha Verde. Y aquí, contra la Constitución y en el bando de los golpistas, comunistas y terroristas con piel de partido. Simplemente Pedro.

"Me pillas ahora tecleando", dice el tiktoker que quiere prohibir TikTok a los jóvenes que pueden cambiarse de sexo o abortar sin consultar a sus padres. Pero Pedro el Sonrisas finge simpatía con los chavales que llenan las salas para ver a Torrente porque las tornas cambian rápido y votar socialista podría volver a ser rentable. Aparece en traje, con su vida misma como atrezo y presumiendo de una viñeta que le regalaron comparándole con un superhéroe de DC, cuando en realidad es el peor villano de la más decadente Gotham. Invencible, inasequible a la derrota por más que le persiga.

Sin presupuestos, casi sin aritmética parlamentaria y con más papeles en los juzgados que en los despachos, Sánchez seguirá negando la mayor y lanzando las más atrevidas acusaciones contra Alberto Núñez Feijóo, cada vez más cerca de ser el próximo presidente del Gobierno… pero sin garantía alguna de conseguirlo mientras este Pedro balístico siga silbando amenazador por encima de nuestras cabezas.

Lo cierto es que el suelo del PSOE no está tan lejos como algunos desearían y podrían bastar cuatro juegos de manos, una nubecilla de humo y un par de tropiezos de la derecha para que se nos plante por birlibirloque en la escalinata con sus perros hasta los años treinta. No hay tanta gente pendiente de todos los detalles de la corrupción patria y el PSOE, que cae en las regionales, puede recuperarse en unas generales.

¿Cómo si no se entenderían las tropelías que suceden cada día ante nuestros ojos sin que nadie lo remedie?

Un paréntesis para la penúltima: Un matrimonio de confianza se encargará de la Memoria Democrática de España como si fueran los guardeses de la finca del sanchismo donde la veda de populares siempre está abierta. Balta y Lola, una vez más, atajarán por veredas que están fuera del camino de la legalidad. De caza con Bermejo el Rojo para la Gürtel (le costó a Garzón la carrera por prevaricación) o de copas con Villarejo para avalar las "informaciones vaginales", el matrimonio se queda en comandita con nuestra Historia para adecuarla a las necesidades del régimen. Y ya está.

Una es fiscal de sala de Memoria Democrática pero no ejercerá de fiscal de nada porque no se celebran juicios ni hay víctimas vivas. El otro acaba de ser nombrado presidente de la Comisión de la Verdad. ¡Un prevaricador! Su instrucción sobre la trama Gürtel, la que nos trajo la moción de censura, debió acabar en nulidad desde el momento en que el delito del magistrado consistió en grabar las conversaciones entre reos y abogados. ¿Y ahora lo hacen guardián de la verdad? Si son capaces de esto, tenemos derecho a sospechar cuanto queramos. Y a denunciarlo, claro.

PP y Vox, único escudo posible

Los ayatolas han acertado de lleno. Una legislatura más de Pedro Sánchez sería, efectivamente, como un misil contra nuestra democracia.

Quedan muchas cosas por llegar y el PP debe saber gestionarlas. El PP y Vox. No se pide un partido único, puesVox surge legítimamente de los vacíos del PP, pero el desistimiento del poder que está exhibiendo la formación de Abascal para mantener intactas las promesas sin sufrir el desgaste de la gestión no favorece a nadie, ni siquiera a Vox. A no ser que sólo aspiren a ser una experiencia de laboratorio más o menos rentable.

La política da muchas vueltas y a veces en el sentido contrario al que podría beneficiar al ciudadano. Al Gobierno de Sánchez le ha interesado durante mucho tiempo mantener a Vox como coeficiente de reducción del voto al PP. Si Vox crecía, el PP lo acusaba. Hizo lo mismo el PP y algunos medios afines con el Podemos del 15-M: engordar a la competencia del rival. No suele salir bien la maniobra, y en La Moncloa ya están cambiando la estrategia.

El PP ya ha superado que la liga mafiosa le acuse de gobernar comunidades gracias a la "extrema derecha". Lo malo es que ahora a Vox le salgan corrupciones que dificulten un proyecto de colaboración. Vox ya es portada en El País y en otras cabeceras de izquierdas que antes sólo criticaban a bulto y, por si eso no bastara, parece que la tensión interna crece ante la pretendida y parece que insoportable infalibilidad de Santiago Abascal.

Lo sagrado es el votante que quiere un cambio real y no doctrina inflamada sin aplicación práctica. Por eso Vox tiene que dar el paso. Limpiar y gobernar. Quizá los votantes ya son más importantes que su líder.

España empieza ahora en Extremadura, Aragón, Castilla y León y, ya en breve, Andalucía, los parciales que nos llevarán a un examen final repleto de trampas, trucos sucios y emboscadas. España está ante su última oportunidad. Los procesos electorales de este año 26 tienen que ser una palanca que levante la mole corrupta socialista que se alimenta mermando y paralizando todo lo que toca salvo los impuestos. La electricidad, las carreteras, los trenes…

Si el AVE no llega a Málaga por la ineptitud que acompaña siempre a la corrupción, el ministro del ramo lo escupe a la cara de los ciudadanos, aunque hayan perdido a un familiar en Adamuz. Que no "monten pollos de niño pequeño", le dice Óscar Puente a los que le piden cuentas. Que vayan en avión, que Málaga tiene "el aeropuerto internacional más importante de España después de Madrid, Barcelona y Palma". A mí no me echen las culpas que ya sufrí "doce horas de tortura" tras el accidente, refiriéndose a las explicaciones que dio. Es la actualización del "si quieren ayuda que la pidan" en versión arrabalera. Desprecio, marca de la casa.

El partido más votado es el PP y el tercero, Vox. Ahí está la única foto posible de una mayoría que desaloje a esta caterva antidemocrática. El único escudo antimisiles "Pedro", esos que llevan prendidas en la panza las peores pesadillas de España: fotos del etarra Otegui, tumultos rebeldes por Via Laietana, racistas en traje comiendo mejillones con chips; vapor de lúgubres saunas con cámaras ocultas y menores aleccionados, luces rojas de putas con nómina pública y sin horario, cocaína, robos, amaños, mordidas, abusos… A ver mañana.