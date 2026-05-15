Barbón acusa a Ayuso de tratarles "como una colonia"

El viaje de Isabel Díaz Ayuso a México, cuyos detalles relató la presidenta madrileña este mismo jueves en esRadio, ha tenido una nueva derivada en España con el enfado del presidente de Asturias Adrián Barbón. El socialista viajó también a México hace unos días y Ayuso lo mencionó durante el bronco debate en la Asamblea de Madrid: contó que casi se cruza con él en el aeropuerto porque él también decidió desplazarse al país americano cuando México invierte en Asturias "lo que un mexicano en mezcales en dos días en Madrid".

La mención generó una encendida y extensa respuesta en Twitter de Barbón, que dijo que no contestaría en el mismo tono "porque mi güela me enseñó educación y respeto. Es lo que tiene ser de clase obrera".

No voy a contestar en el mismo tono, porque mi güela me enseñó educación y respeto. Es lo que tiene ser de clase obrera, que nos enseñan siempre respeto. Si la gente compara dos viajes de presidentes autonómicos a México, casi coincidentes en el tiempo y dice: "Adrián Barbón… — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) May 14, 2026

El socialista saca pecho de su viaje a México y señala que él no "creó conflicto" porque se dedicó "a tener reuniones con empresarios, con organizaciones económicas, patronales y culturales y, por supuesto, con la emigración asturiana, entre ellos, numerosos empresarios con inversiones en Asturias que han puesto en valor mi viaje".

"¡Ah! Entiendo que desde esa obsesión con Asturias -ya lo vivimos en la pandemia- lleve a hacer afirmaciones un poco a salto de mata, pero las inversiones y compras de mexicanos en Asturias son datos objetivamente muy relevantes, muy importantes para nuestra Comunidad. A veces es mejor callar que hablar sin rigor, porque luego pasa lo que pasa… Y quiero ser muy claro: Asturias no admite lecciones DE NADIE. Y menos de alguien que nos trata con desprecio y como si fuéramos una colonia", añade el asturiano.

"Ándate por lo segao"

Subiendo el tono de su enfado, Barbón prosigue afirmando que "ya estamos hartos -no solo los asturianos y asturianas, sino la gente de la mayoría de las Comunidades Autónomas- de que algunas personas se crean que España es, exclusivamente, todo lo que queda dentro de la M-30".

Dirigiéndose a Ayuso, le espeta: "Ándate por lo segao" y déjanos en paz, que el pueblo asturiano es un pueblo humilde, honesto y trabajador, pero a orgulloso de su historia e identidad no nos gana nadie".