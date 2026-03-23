Israel, a Pedro Sánchez: "¿Cómo te sientes al saber que tu cara está en los misiles de Irán?"

"¿Cómo te sientes al saber que tu cara está en estos misiles?", es la pregunta que el Ministerio de Exteriores de Israel le hace este lunes a Pedro Sánchez. Se refiere, por supuesto, a los misiles que Irán "está lanzando a Israel y el mundo árabe", según dice el mismo mensaje y que, según algunas fuentes, han sido decorados con una pegatina en la que aparece la cara del presidente del Gobierno.

🇪🇸 Pedro Sánchez - Iran’s mullah regime is thanking you by putting your words on the missiles it fires at civilians in Israel and the Arab world. How does it feel knowing your face & words are on these missiles? Keep in mind that Europe - including Spain - is within range of… pic.twitter.com/emDyJPokkh — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 23, 2026

El mensaje empieza por explicarle a Pedro Sánchez que "el régimen de los mulás iraníes está dándote las gracias poniendo tus palabras en los misiles", según dice después de incluso empezar el texto con una bandera de España.

"No olvides", sigue el mensaje del departamento de Exteriores israelí, "que Europa –incluyendo España– está dentro del rango de alcance de estos misiles", concluye para incluir después el vídeo sobre estos supuestos misiles que se ha hecho viral.

¿La cara de Sánchez en los misiles iraníes?

Las imágenes a las que hace referencia Israel son las de un vídeo que se ha viralizado este lunes, con imágenes de escasa calidad y extraña factura en las que se supone que alguien está pegando de forma cuidadosa estas pegatinas en lo que se sugiere que son misiles, aunque ni siquiera se muestran como tal y, de hecho, podría tratarse de una cañería de considerable tamaño. Tampoco se puede saber, a tenor de esos fotogramas, si el operario que coloca las pegatinas lleva o no un uniforme militar.

"Por supuesto, esta guerra no es sólo ilegal también es inhumana. Gracias primer ministro", es el mensaje que se puede leer en la pegatina, escrito en inglés, en persa y también en árabe.

Después y durante el minuto restante, el vídeo muestra el lanzamiento de lo que se supone que son varios de estos misiles, todos por la noche y sin que se vea otra cosa que las llamaradas de los propulsores de los artefactos, sin que tampoco se tenga ninguna evidencia de que efectivamente se trata de las armas iraníes.

El ministerio israelí de Exteriores reproduce las imágenes firmadas por Press TV, una página iraní en cuya web resulta imposible encontrarlas, si bien sí se han publicado en su canal en Telegram, que parecen haber usado muchos medios como fuente original para hacerse eco de la noticia y donde las mencionan como "imágenes de la 75 oleada de ataques con misiles contra activos de Israel y EEUU".

También se ha hecho eco de esta historia la agencia iraní Tasnim News, de nuevo sin incluirlas en su página, pero sí en un mensaje en la red social X. A partir de ahí ha saltado a medios israelíes como Israel Hayom y también periódicos españoles.