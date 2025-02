Teresa Ribera estudió con Aldama un proyecto sobre una central térmica en el Bierzo: "Dinos porfa y vemos"

Libertad Digital publica en exclusiva varios mensajes intercambiados por el empresario Víctor de Aldama y la que fuera vicepresidenta tercera del Gobierno de Pedro Sánchez y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para estudiar un proyecto relacionado con una central térmica en el Bierzo (comarca de la provincia de León).

Actualmente, la exministra es vicepresidenta primera de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva. Ribera abandonó el Ejecutivo el pasado mes de diciembre después de que Aldama revelase en la Audiencia Nacional que mantuvo varias reuniones con la propia dirigente socialista.

Según la copia del volcado del móvil de Aldama efectuado por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), a la que ha tenido acceso LD, el 4 de noviembre de 2020 a las 18:26 horas, Aldama escribía a la entonces vicepresidenta del Gobierno para explicarle que se ha producido un malentendido con el secretario o con el jefe de su Gabinete. El empresario cuenta a Ribera que el presidente de la entidad Caja Rural de Zamora, Cipriano García, se va a reunir con el entonces mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos.

Además, el comisionista relata que querían mantener otro encuentro con la propia Ribera porque el presidente de Caja Rural de Zamora va a financiar un proyecto relacionado con una central térmica en el Bierzo al disponer de un fondo de 1.000 millones de euros para asuntos fotovoltaicos. El comisionista precisa que también se iba a tratar otro tema relacionado con la localidad zamorana de Monte la Reina. A continuación, recuerda a la entonces ministra una reunión previa mantenida en relación con Globalia:

Sólo tres minutos más tarde, la entonces ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico contesta a Aldama que antes de mantener un nuevo encuentro con él se debe especificar el proyecto, ya que el presidente de Caja Rural de Zamora no estaba al tanto de este asunto:

Aldama replicaba 8 minutos más tarde, disculpándose y afirmando que la entidad financiera zamorana está financiando estos proyectos energéticos con discreción para evitar una avalancha de peticiones:

El no quiso meter la pata y por eso no comento nada porque ellos llevan muy en secreto el tema de energía ya que si todo el mundo sabe que están financiando no tendrían cash suficiente para todas las peticiones. Le pido disculpas por el error que es nuestro por no a ver avisado antes y del proyecto que estamos hablando sería concretamente de la térmica del Bierzo. Ya hablé con él y le dije que no hay problema porque diga que él sería nuestro financiador con un vehículo de la caja. De nuevo disculpe las molestias y la confusión.