Aldama aporta información que señala al hijo de Ábalos en supuestas consultorías de las obras públicas amañadas

Víctor de Aldama pactó con la Fiscalía Anticorrupción y el juez colaborar con nueva información y pruebas. La Justicia aceptó el pacto y decretó su salida de prisión por el caso Hidrocarburos. Aldama ha aportado ya información sobre obras públicas amañadas y con comisiones ilegales. Aldama, como ya publicó Libertad Digital, deslizó la presencia del hijo de Ábalos en determinados actos relacionados con la trama. Pero ahora desliza un papel importante del hijo del ex número dos de Pedro Sánchez también en la parte de las obras amañadas. Y es que, según la información aportada, el hijo de Ábalos habría estado en una función de consultoría de obras en el extranjero que, realmente, se corresponderían con el pago de comisiones por las obras amañadas en España.

Las explicaciones dadas por Aldama a los investigadores apuntan a un papel muy activo de Víctor Ábalos, el hijo del ex ministro. Según esa información, Aldama tendría "constancia" de que determinadas constructoras habrían suscrito contratos de consultoría con el hijo de Ábalos para desarrollar gestiones de obra adjudicadas en el extranjero. Pero esas comisiones estarían escondiendo pagos por adjudicaciones de obra pública en territorio nacional. De hecho, este habría sido el detonante de que el juez haya decidido citar a Víctor Ábalos a declarar como testigo.

El papel del hijo de Ábalos

Aldama ha dado más detalles ya del papel del hijo de Ábalos. Y este tema, por motivos obvios, es especialmente sensible para el exministro, que sigue con una estrategia defensiva que colisiona frontalmente con la de Aldama. "Don José Luis Ábalos no tenía capacidad financiera para afrontar la compra del inmueble sito en Paseo de Castellana no. 164, valorado entonces en aproximadamente 1,9 millones de euros, antes de su reforma. Este contrato permitía a don José Luis Ábalos asegurarse el cobro de las comisiones futuras. Una vez abonadas el contrato quedaba sin eficacia, no llegando a ejecutarse una vez el compromiso se había hecho efectivo. En el propio documento se disponía que la opción caducaría el 14 de febrero de 2024", describe Aldama en su documentación ya remitida al Supremo.

Y hay más nombres en la explicación de la operación. "No en vano, como explicó el sr. de Aldama en su declaración, la cantidad solicitada por el sr. Ábalos en concepto de comisiones, de acuerdo con el cuadro que obra al F. 160 del atestado UCO no 211/2024, de 8 de octubre, "EL GRAN", identificado como don José Luis Ábalos, pretendía una comisión cercana a 2 millones de euros, que no se refería exclusivamente a la adjudicación del contrato de material sanitario en favor de SOLUCIONES DE GESTIÓN".

¿Fue la única operación de esa secuencia? No: "Por su parte, del mismo modo, "GOBLINS CASA 500.000" [otra anotación], identificado como don Koldo García, también pretendió la transmisión de otro inmueble, sin contraprestación, la casa sita en la Cava Baja, propiedad de don José Luis Ábalos, que solicitaba se la comprase don Víctor de Aldama, sin que esta operación se llevara a cabo, al ser sustituida por pagos en efectivo".

¿Y quién aparece en ese rastro? "En los WhatsApp mantenidos entre don Víctor de Aldama y el hijo de don José Luis Ábalos, don Víctor Ábalos, éste requirió varias veces información acerca de cómo se realizaría la transmisión del inmueble sito en el Paseo de la Castellana núm. 164. El contacto con el citado aparece en el teléfono móvil núm. + 34 XXXXXXXX, intervenido en el registro del pasado día 7 de octubre, ordenado por el Ilmo. Juzgado Central de Instrucción núm. 5, en las Diligencias Previas núm. 147/2024".

La vivienda donde residió Koldo García

Aldama también ha explicado ya que "por otra parte, en relación con la vivienda de la Cava Baja propiedad del Sr. Ábalos, donde residió don Koldo García, a la que se refirió el Sr. de Aldama en su declaración en sede judicial, señalamos varios extremos de la causa que corroborarían tales manifestaciones.

En primer lugar, según ya advirtió la UCO en el Informe Sobre El Análisis de la información laboral, tributaria y financiera de Koldo García Izaguirre y su entorno de 17 de mayo de 2023, que obra en las Diligencias de Investigación de Fiscalía, Tomo III, documento 46 Anexo II, constan pagos mensuales por importe de 950 euros de don Koldo al sr. Ábalos. En este sentido, el informe refleja lo siguiente: "Continuando con los adeudos mediante transferencias se han cuantificado un total de 26.274,05 € que por lo apuntado en los comentarios de esas operaciones estarían vinculadas al Sr. ÁBALOS MECO, observándose algunas transferencias por importe de 950€ que hacen alusión a un alquiler, sin especificar el inmueble, de lo que se infiere que Koldo GARCÍA podría estar abonando algún tipo de alquiler al referido. Adicionalmente, se han localizado transferencias por importe de 19.172,48 € con referencias a Carolina PERLES, a saber la ex mujer de José Luis ÁBALOS".

Es más, "adicionalmente, obra en el correo electrónico del sr. Koldo García, correo electrónico de fecha 11 de octubre de 2020 que hasta entonces había pasado desapercibido, en virtud del cual el sr. Ábalos, remite al sr. García un correo electrónico, remitido a su vez por el hijo del sr. Ábalos, don Víctor Ábalos, por el que se remiten las tres facturas de alquiler correspondientes al tercer trimestre del año 2020. Como puede apreciarse, el concepto de tales facturas no es otro que "Alquiler de piso sito en C/Humilladero, 17, 2C en Madrid", calle que se encuentra en el centro de Madrid, precisamente cerca de la Cava Baja".

Y esa es la vivienda a la "que se refería el apunte contenido en el Folio 160 del atestado UCO no 211/2024, de 8 de octubre de 2023, con la referencia "GOBLINS" (Koldo García) 500000. CASA", y que el Sr. Koldo pretendía que el precio de la compra fuera abonado por don Víctor de Aldama".