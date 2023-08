El escándalo que la apuesta de Sánchez, Armengol, no aclara: quiso comprar un ático por la cuarta parte del precio

El escándalo surgió en 2016, cuando Francina Armengol era ya la presidenta de las Islas Baleares. Se centraba en un lujoso y llamativo ático del que la nueva apuesta de Pedro Sánchez para ocupar la presidencia del Congreso de los Diputados se había encaprichado. Un ático doble que Armengol y su pareja habían conseguido dejar en reserva, que ocupaba una planta entera, aparentemente partido en dos inmuebles y que acabó saliendo a la venta hace ya siete años por casi cuatro millones de euros en conjunto. Pero, como ese precio claramente superaba las expectativas de la presidenta regional y ahora valor en alza del PSOE, ella pretendió comprarlo por una cuarta parte del precio: la documentación comercial de la promotora Sant Crist 6, S.L., reveló en aquel año que el soñado ático doble y de planta entera contaba con un contrato de reserva de 1,1 millones. Lo mejor es que esa reserva incluía toda la planta: el Ático 1 y el Ático 2, este segundo también incluido en la promoción y reservado para una persona tan cercana a Armengol como Joan Nadal: su pareja.

No se trató de un capricho pasajero: Armengol y su pareja firmaron un compromiso de compra en 2013 y depositaron 6.000 euros con el fin de hacerse con los dos inmuebles.

Y si el ático es de lujo, la zona donde se ubica no lo es menos: se encuentra en el casco antiguo de Palma de Mallorca, junto a la iglesia de Santa Eulаlia, y fue adquirido inicialmente por una promotora tampoco demasiado lejana a Armengol y su pareja: la que estaba participada por el propio Joan Nadal.

Los datos del ático dan idea de los sueños de lujo que alberga la alto cargo socialista: un palacete mallorquín de origen medieval de cuatro plantas, entre las calles Sant Crist y Campana; y todo muy a mano: a tan sólo 210 metros de Cort (la Plaza del Ayuntamiento) y en uno de los barrios más señoriales de la ciudad.

La promotora se hizo con todo el edifico por un importe escriturado de 1,8 millones de euros más IVA. En total, 2,12 millones. Nadal logró hacerse con la finca tras comprarla a dos sociedades inmobiliarias (Nostraura SL y Nostrest SL) dependientes de la histórica caja de ahorros mallorquina. Y el propio Nadal creó el 23 de marzo de 2012, con un capital de 3.006 euros, la sociedad Sant Crist 6 SL, dedicada a la "construcción y promoción inmobiliaria" junto con su hermano. Justo esa es la que aceptó firmar el contrato de reserva para los áticos de Armengol y su pareja. Y justo la caja de ahorros balear Sa Nostra fue la que financió la operación.

La noticia fue desvelada por la prensa ya en aquel momento. Y la entonces presidenta balear contestó en una entrevista en El Mundo con la siguiente respuesta tras ser cuestionada por este escándalo: "No he intervenido en absolutamente nada. Respondo de todo lo que me afecta personal y políticamente. No me escondo de nada. Todo mi patrimonio está en mi web. Tengo un piso de 140 metros, dos hipotecas, un coche de segunda mano, y soy farmacéutica. Todo lo que he ganado, ha sido con el sudor de mi frente. Mi compañero es empresario y le va relativamente bien. Y punto. No tiene nada que ver con mi vida pública. Lo sorprendente es que se me pregunte por mi familia como a ningún otro político".

Y así quedó el escándalo. Sin aclarar. Revelado por la prensa, pero sin consecuencia alguna para la persona que ahora aspira a ser presidenta del Congreso de los Diputados.