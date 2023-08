La socialista Francina Armengol era elegida este jueves presidenta del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, gracias al acuerdo in extremis con Junts. Tras escuchar de boca de Cristina Narbona los 178 votos cosechados, la expresidenta de Baleares se abrazaba sonriente a Patxi López, al que tenía justo al lado, y, acto seguido, al presidente del Gobierno, quien se ponía en pie para aplaudirla desde la bancada inferior.

Armengol fue la única de los barones socialistas que en 2016 apoyó a Pedro Sánchez cuando éstos se conjuraron para echarle de la Secretaría General. Casi siete años después, el líder del PSOE la premia con un puesto que, según las asignaciones aprobadas para 2023, le reportará nada menos que 214.444,86 euros anuales, lo que la convertirá en la política mejor pagada de España.

Una larga lista de complementos

Tal y como se recoge en el Régimen Económico y ayudas a los miembros de la Cámara que cualquiera puede consultar en la web del Congreso, el sueldo de la nueva presidenta se desglosa en la "asignación constitucional idéntica para todos los diputados", que asciende a 3.126,89 euros al mes; el complemento por ser miembro de la Mesa -3.421,04 euros-, los gastos de representación -3.714,99 euros- y los de libre disposición, 3.045,96 euros.

A todo ello hay que añadir "las ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función". En este capítulo, el reglamento del Congreso contempla en primer lugar una partida de 2.008,61 euros al mes por ser diputada de una circunscripción distinta a Madrid, una cantidad exenta de tributación.

Por otro lado, cabe señalar que Armengol tendrá un coche oficial a su disposición, aunque, como al resto de los diputados, el Congreso le cubrirá también los gastos de transporte en medio público (avión, tren, automóvil o barco), así como los derivados del aparcamiento en las estaciones de tren y aeropuertos o los desplazamientos en coche privado (0,25 euros por kilómetro). Asimismo, por cada viaje recibirá 120 euros al día en concepto de dietas cuando se desplace por el territorio nacional y 150 euros si se traslada al extranjero.

Junto a todos estos beneficios económicos, Armengol dispondrá de un Ipad, un teléfono móvil, despacho propio y la posibilidad de contratar hasta ocho personas de confianza para apoyarla en el ejercicio de su función.

Una presidenta abonada al escándalo

La socialista fue elegida por Pedro Sánchez para tratar de contentar a los independentistas, habida cuenta de su currículum como presidenta de Baleares. Conocida catalanista, Armengol no sólo gobernó con los nacionalistas de Més per Mallorca, sino que llegó a entregar a esta formación vinculada a ERC algo tan sensible como la política lingüística de las islas. En todo caso, la lista de escándalos que la rodean es larga y variada: de eliminar el carácter vehicular del español en las aulas, a ser pillada de copas en plena pandemia, pasando por el caso de las menores tuteladas prostituidas o el conocido como caso Puertos, una trama de corrupción en la adjudicación de negocios náuticos.

Además, tal y como este jueves recordaba Libertad Digital, Armengol sigue sin aclarar el intento de compra junto a su pareja de un lujosísimo ático en la mejor zona de Palma de Mallorca por la cuarta parte de su precio en el mercado. El escándalo saltó a la prensa en 2016. Sin embargo, la socialista despachó el asunto asegurando que nada tenía que ver con su vida pública.