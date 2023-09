Sin atajos y con una contundencia y un desparpajo inusitados. Dolors Feliu, presidenta de la principal organización "cívica" del separatismo, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), ha abogado este viernes por aceptar una ley de amnistía que sirva para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno para acto seguido declarar la independencia en el Parlamento catalán gracias a la mayoría de votos separatistas.

Feliu, que además es letrada del gabinete jurídico de la Generalidad, ha apostado por esa estrategia en una entrevista en la delegación catalana de la Ser. Según esta dirigente separatista, la maniobra se basaría precisamente en el hecho de que la amnistía presupone que lo perpetrado en octubre de 2017 ya no sería delito, por lo que una nueva declaración de independencia unilateral con los resultados del referéndum ilegal celebrado hace seis años sería posible.

"Es decir, cogemos la amnistía, vamos al Parlamento de Cataluña y levantamos la Declaración Unilateral de Independencia", ha resumido el entrevistador de la emisora. Feliu ha rematado con una sonrisa: "Tal cual". "¿Cómo se hace eso? ¿Se levanta la DUI y a la mañana siguiente qué?, ha inquirido el periodista. Feliu ha respondido que "a la mañana siguiente ya está, ya comenzamos a funcionar por nosotros mismos. Después que nos digan que no se puede hacer. ¿Cómo que no puede hacer? ¿Pero no acabáis de decir que sí, no acabáis de decir que ya no existe aquella penalización, no acabáis de decir que lo reconocéis?".

En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno reaccionara con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Feliu ha afirmado que "no sería aplicable aquí". Y en cuanto al reconocimiento internacional de esa república catalana, Feliu ha contestado que "España puede que no reconociera la DUI, pero el Parlamento de Cataluña tiene una mayoría de votos independentistas y por tanto sería absolutamente democrático".

Ataques a Aragonès

Dolors Feliu ha cargado además contra el presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, y contra su Govern por no dar pasos hacia la independencia y vivir, a su juicio, instalados en el autonomismo. "Una de las vías para la independencia son las elecciones. A veces parece que queremos estar sentados tranquilamente en casa con el autonomismo. Cada paso que se da debe ser pensado para llegar a la independencia. A un dirigente que no se atreve a hacer una estrategia para la independencia se le debe pedir que convoque elecciones", ha manifestado. Tampoco ha descartado que la ANC y otras organizaciones no partidistas compongan una lista electoral con un solo punto en el programa: la independencia.

Por otra parte, la ANC, Òmnium, la Asociación de Municipios por la Independencia, el sindicato Intersindical y el Consejo de la República de Puigdemont han presentado este viernes un nuevo "Pacto Nacional del Movimiento Civil por la Independencia" a fin de calentar las vísperas de la "Diada" del 11 de septiembre, la fiesta de la comunidad autónoma catalana, y la asistencia a la tradicional manifestación. Pere Aragonès ha confirmado su asistencia a pesar de las críticas de los convocantes.