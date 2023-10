ERC negocia con Sánchez colar el referéndum como parte de las conclusiones de la Mesa de Diálogo

No fue la primera llamada pero sí la más promocionada. Pedro Sánchez descolgó este miércoles por la mañana el teléfono y llamó al líder de ERC, Oriol Junqueras. Fuentes conocedoras de las negociaciones afirman que no ha sido la única conversación entre el líder socialista y el separatista. La interlocución entre ERC y el PSOE está activa desde el mismo domingo electoral al conocerse los resultados electorales.

Uno de los principales escollos, la Ley de Amnistía, ya está asumida por las dos partes. Las negociaciones ya están en sus flecos finales. Ahora, el Gobierno tiene que encajar otra de las peticiones de ERC: una consulta. En el partido separatista han ido dando diversos pasos. Ya no hablan de "referéndum de autodeterminación", sino de "votar". Comienza el camino de las perífrasis y eufemismos.

En el PSOE repiten que no habrá referéndums que "supongan una fractura". Otra cosa, son las consultas. En Esquerra, conscientes que su rival Carles Puigdemont se llevará los galones de la Ley de Amnistía, quieren reivindicarse y han desempolvado los papeles de constitución de la llamada Mesa de Diálogo entre la Generalidad de Cataluña y el Gobierno central.

Estaba escrito

El propio acuerdo para "la creación de una mesa entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña", de apenas dos páginas , ya hablaba de una consulta como recuerdan en ERC. "Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña", afirma el texto firmado entre el PSOE-PSC y ERC.

Ahora, ERC busca que ahí se incluyan lo que han dado en denominar como "las transferencias pendientes". En especial, los trenes de cercanías catalanes, llamados Rodalíes. Los separatistas también hablan de "déficit fiscal" que el Ejecutivo de Pere Aragonés ha cifrado en 22.000 millones.

Todo un despliegue de competencias y recursos financieros para cerrar como lo que han dado en llamar "el conflicto catalán". Los separatistas quieren que, tal y como dice la Mesa de Diálogo, los acuerdos se sometan a votación en Cataluña, similar a los referéndums de validación de los Estatutos autonómicos.

Negociaciones discretas

Así, los de Junqueras podrían esgrimir que han obligado al Gobierno de España "a votar", pese a la oposición de Junts a la mesa de diálogo, y Sánchez sacaría pecho asegurando que, al final, no ha habido "referéndum de autodeterminación". Aunque los acuerdos supondrían la creación de un Estado federal de facto y ERC ya advierte que su fin último es la indepedencia. No renunciarán a ello.

Las negociaciones entre el PSOE y sus socios se llevan a cabo con discreción y cautela. Sánchez pilota las conversaciones. El ministro de Presidencia es el encargado de llevar "la agenda catalana". Félix Bolaños "reporta" directamente al presidente del Gobierno en funciones. Él tendrá la última palabra. De las cuestiones financieras, que preocupan más al PNV o a Coalición Canaria, se está encargando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Otros que se caen

Los canarios, que hace sólo una semana se vendían como el llavín de la legislatura, ya advierten que no votarán a favor. Ahora, se están debatiendo entre el "no" y la "abstención". La decisión de Puigdemont de decantarse entre el "sí" o el "no", ha convertido en irrelevante el voto del escaño del partido de Fernando Clavijo.

Ahora, tratan de disfrazar su giro asegurando que están en contra de la amnistía y culpan al Gobierno de no tener un mando único inmigratorio, similar al de la primera crisis de los cayucos, con el que tratar la avalancha de pateras que está asolando el archipiélago,