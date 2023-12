Puigdemont insulta directamente a los jueces: "cuervos togados" y golpistas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente de la Generalidad prófugo, Carles Puigdemont, muestran en sus últimas declaraciones una evidente sintonía. Mientras el primero habla de lawfare en la entrevista de TVE, Puigdemont recurre a su cuenta de Instagram para lanzar una andanada contra el Poder Judicial y acusarles de golpistas. Con una prosa que recuerda a la de su sucesor en el cargo, Quim Torra (el que describió a los castellanohablantes como "bestias con forma humana"), Puigdemont llama a jueces y fiscales "cuervos togados que se revuelven y muestran sus garras y colmillos". También escribe que "se les pone la cara del general Pavía", ejecutor del golpe de Estado que acabó con la Primera República.

El ambiente previo a la cita del PSOE con Junts no puede ser más satisfactorio. Al igual que sucedió durante las negociaciones sobre la Mesa del Congreso y la investidura, la discreción es máxima. Confirmada la fundación Henri Dunant (la misma que certificó el desarme de ETA con una caja con varias pistolas viejas) como mediadora y verificadora, está en duda el lugar del encuentro. Ambas partes juegan al despiste. Se confirma y se desmiente Ginebra como punto de encuentro. No quieren periodistas a las puertas de un hotel o de una propiedad retirada para evitar la presión, según afirman.

En ese contexto, Puigdemont se ha despachado a gusto contra los jueces y ha abogado por combatir las "estructuras franquistas" para posteriormente alcanzar la independencia. "Sabemos que la represión contra el independentismo no se detendrá del todo mientras no seamos una república independiente libre de todo vínculo con las estructuras franquistas. Pero no por eso debemos dejar de combatirla y de aspirar a reducir al máximo su alcance. Por eso los cuervos togados se revuelven y enseñan garras y colmillos y se les pone la cara del general Pavía".

"La trampa" que dice haber esquivado Puigdemont

En el arranque del mensaje Puigdemont asegura que "llevamos unos cuantos meses de actividad y los últimos días no son una excepción. Tampoco lo serán las semanas que nos esperan". Y se vanagloria de "haber aprendido a aguantar la presión contra toda clase de ataques y amenazas". "Es el pan de cada día", afirma. Y avisa de que en consecuencia no caerá "en la trampa de actuar y decidir en función de las presiones de unos y otros". Una declaración de intenciones ante el encuentro de los enviados de Sánchez, de los que solo está plenamente confirmado el nombre de Santos Cerdán, el secretario de organización que firmó el pacto del 9 de noviembre con Jordi Turull, el indultado secretario general del partido de Puigdemont. El mismo que confesó que los contactos con Junts se habían iniciado en marzo de este año, cuatro meses antes de las elecciones generales.