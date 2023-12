Nuevo bofetón al Gobierno: Reynders no expresó "cero preocupación" por la amnistía, como dijo Bolaños

Ni 24 horas ha tardado el desmentido. Ayer el superministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, declaró ufano y con cierto toque de condescendencia que en la Comisión Europea existía "cero preocupación sobre la salud y la fortaleza del Estado de derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación —repitió—, cero, ninguna". Aunque, en línea con lo que dice el Gobierno, sí le había expresado "máxima" (preocupación) con el bloqueo de CGPJ que la próxima semana cumplirá cinco años sin renovar.

Vano intento de contrarrestar la ofensiva europea llevada a cabo por PP, Vox y Cs, que está colocando la amnistía en un primer plano de las preocupaciones actuales de la UE.

Esas declaraciones las hizo tras reunirse en Bruselas con el comisario de Justicia, Didier Reynders, y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, que tenía por objeto explicarles la Ley de amnistía.

En apenas 24 horas la Comisión Europea ha desmentido que el comisario de Justicia, Didier Reynders, expresara la víspera tener "cero preocupación" por la Ley de amnistía que el PSOE ha pactado con ERC y Junts para asegurar la investidura de Pedro Sánchez.

El motivo es simple: sus servicios legales no han concluido aún el examen de la norma y se pronunciarán sobre la misma cuando sea aprobada definitivamente por el Parlamento español. "El análisis sigue en marcha, por tanto en ese sentido el comisario no ha dicho por ahora que la ley de amnistía no plantea preocupaciones", ha explicado el portavoz de Reynders, Christian Wigand, al ser preguntado por ello en una rueda de prensa en Bruselas este viernes.

El comisario Reynders ya advirtió hace unos días que Europa seguiría "muy de cerca la cuestión" de la amnistía tras recibir "muchas quejas" desde España.

El Parlamento Europeo había celebrado un intenso debate sobre la "amenaza al Estado de derecho por los pactos de Gobierno en España", a petición de PP, Vox y Cs, que intervinieron durante la sesión junto al comisario de Justicia, Didier Reynders. En su intervención, Reynders advirtió de que la Comisión Europea seguiría "muy de cerca la cuestión" de la amnistía, después de reconocer que estaban "recibiendo muchas quejas" por el Proyecto de Ley, tanto de ciudadanos españoles como de otros sectores, en referencia a la Justicia.

La ofensiva contra la Ley de amnistía se está jugando en muchos campos, y uno de los fundamentales es la Unión Europea. Este desmentido de la Comisión por poner en boca de un comisario palabras que no dijo deja al ministro Bolaños en no muy buen lugar.

Bolaños desmiente al portavoz de la Comisión

Pese al bofetón, el ministro Bolaños no se ha echado para atrás y ha ratificado lo dicho ayer sobre su conversación con Reynders.

En tono sobrado ha dicho que "lamenta haber pinchado el globo de la derecha y la ultraderecha". Durante unas breves declaraciones en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde se celebran las jornadas de puertas abiertas, el ministro de Presidencia y Justicia ha dicho que "ayer fue muy claro" y y que "no hay ninguna preocupación en la Comisión Europea" con la Ley de amnistía. Y ha vuelto a repetir que "lamenta haber pinchado el globo de la derecha y la ultraderecha".