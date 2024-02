Carmen Calvo, nuevo enchufe de Sánchez en el Consejo de Estado: "La monogamia es un sindiós"

Para Calvo, la monogamia en la pareja debe ser "sucesiva" pero no "única": "La monogamia para toda la vida, impuesta a machacamartillo, como un sacramento, es un sindiós". Cree que en la actualidad, con la esperanza de vida de las mujeres, "algo así no puede caber": "Lo hemos intentado pero es que no cabe y si te cabe te cabe tres años o cuatro años".

Aunque asegura que "no es de dar consejos", sí que asesora a su hija en el terreno sentimental y sexual para estar alerta de los hombres: "Yo lo pongo en el libro porque no soy de dar consejos, pero yo a mi hija siempre le digo que su vida es suya, que ella sabrá lo que hace. Yo tengo mucha confianza en ella pero siempre le digo que por favor no se vaya a equivocar de padre (de su futuro hijo)".

Y es que para Carmen Calvo, solo la mujer puede elegir si tener o no un hijo: "Cuando decidas ser madre, decídelo tú, le digo. Al final el hijo te puede tocar para ti sola. Es algo para toda la vida. Los novios no, los maridos, tampoco, pero un padre sí. Siempre le digo: ‘Por favor, no te equivoques de hombre. Que aunque no viva contigo sepas que va a ser un buen padre porque te puede buscar la tragedia de tu vida".