La legislatura se tambalea pero, ¿cuándo podría convocar elecciones Pedro Sánchez?

La convocatoria de las elecciones autonómicas catalanas ha sacudido la política española más allá de esta región y las consecuencias han empezado a sentirse sólo unas horas después: el Gobierno ya ha renunciado a aprobar los Presupuestos Generales del Estado y esta muestra de extrema debilidad deja muy tocados a Pedro Sánchez y los suyos.

A partir de este momento, se disparan las dudas sobre la viabilidad de la legislatura, que ya estaban ahí vistas las dificultades que para el PSOE está suponiendo la relación con un socio como Junts.

Además, las elecciones en el País Vasco ya convocadas para el próximo 21 de abril también son un peligro para esa "mayoría progresista" de la que presumen los socialistas, pero que tiene un gran problema: no sólo necesita del apoyo de una colección enorme de partidos, sino que algunos de ellos son enemigos íntimos: por ejemplo el PNV y EH Bildu cuyos intereses son completamente opuestos, por no decir que se odian, tal y como también se odian con toda su alma (política) los dos partidos separatistas catalanes, ERC y Junts.

En estas condiciones, y sin olvidar el papel que podrían tener los cuatro diputados de Podemos o el caos en Sumar –Yolanda Díaz ya ha demostrado que es incapaz de controlar a su propia coalición– parece muy improbable que el Gobierno logre mantener una mayoría estable en el Congreso y con ella una acción legislativa.

Es decir, es casi imposible que el Gobierno pueda gobernar porque cualquier medida que se trate de aprobar o bien será boicoteada por unos o bien por los otros, ya que en el panorama electoral o postelectoral nadie va a permitir que su enemigo íntimo pueda atribuirse un triunfo.

¿Aguantar o convocar elecciones?

Para un Gobierno normal el simple hecho de no poder aprobar los Presupuestos sería motivo más que suficiente para disolver las Cortes e ir a elecciones, pero está claro que el de Pedro Sánchez no es un Ejecutivo normal tal y como su presidente no es un presidente normal.

Es decir, es más que probable que los socialistas intenten seguir adelante a la espera de alguna carambola que les permita volver a controlar la situación, tal y como el resultado electoral del 23J ya fue a su manera una carambola que permitió a Sánchez mantenerse en el poder.

Pero más allá del manual de resistencia del presidente, un gobierno en minoría, sin un programa legislativo, acosado por la corrupción y desgastado por el tremendo coste del inicio de la legislatura con los pactos con los separatistas y el triple salto mortal de haber rechazado la amnistía hasta las elecciones y abrazarse a ella después, tendrá muy difícil no llegar a una situación insostenible.

Pero, ¿cuándo puede convocar?

Otra posibilidad, no desdeñable en un malabarista de la política como Pedro Sánchez, sería tratar de minimizar los daños uniendo las generales a alguna de las convocatorias ya en marcha, las propias catalanas o quizá también las europeas. Con ello el presidente podría al menos minimizar el efecto negativo que puede tener un mal resultado en cualquiera de estos comicios –las previsiones para las elecciones al Parlamento Europeo son dramáticas para el PSOE– y quizá tener alguna opción más.

Sin embargo, eso sería imposible ya que Sánchez no puede convocar elecciones en este momento y, además, en el caso de las vascas incluso si lo hiciese no llegaría a tiempo: sólo quedan 35 días y el plazo legal son 54 días desde la disolución de las cortes.

¿Y por qué es imposible que Sánchez convoque ahora? La razón debemos buscarla en el artículo 115 de la Constitución, que es parte del Título V que regula las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales y que confiere al presidente la capacidad para disolver el Congreso, tal y como explica el apartado 1:

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones.

Sin embargo, el mismo artículo establece una serie de limitaciones, por ejemplo: no pueden disolverse las cortes si está tramitándose una moción de censura. Es obvio que eso no sería un impedimento ahora, pero sí lo sería la que establece el siguiente apartado del artículo, que es el tercero:

No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5.

El artículo 99 apartado 5 es el que regula la repetición electoral en el caso de que ningún candidato logre ser investido presidente, algo que por desgracia no ocurrió en esta legislatura ya que Sánchez logró el apoyo del Congreso el 16 de noviembre.

Así, nos encontramos en el terreno de la primera parte de ese apartado: no se pueden disolver las cortes hasta un año después de la anterior disolución que, como ustedes recordarán, fue el 29 de mayo, justo después de los comicios autonómicos y municipales. Por tanto primera fecha para unos comicios sería, de nuevo, el 23 de julio. Como este año ese día es martes, lo esperable sería que el primer día en el que es posible acudir a las urnas sea el domingo 28 de julio.

¿Y si hubiese una moción de censura?

Aunque como decimos es muy improbable, otra posibilidad en el actual momento político podría ser que se presentase una moción de censura para tratar de desalojar a Pedro Sánchez de Moncloa.

En los últimos tiempos alguna de estas mociones se ha planteado proponiendo un candidato circunstancial para ir a una convocatoria electoral inmediata. Pero eso ahora también sería imposible: en la moción de censura el Congreso da su confianza a otro candidato a la presidencia, pero el plazo desde la pasada disolución sigue vigente porque se trata de la misma cámara y la misma legislatura.