Un adelanto electoral que no pondrá fin al caos que vive Cataluña y España

La decisión de Pere Aragonès de adelantar las elecciones catalanas para el próximo 12 de mayo tras ver este martes sus Presupuestos tumbados en el parlamento autonómico, lejos de aminorar, acrecienta la incertidumbre y la inestabilidad política que impera en Cataluña como en el conjunto de España.

Para empezar, no parece lógico que Catalunya en Comú, liderada por Ada Colau —una formación integrada en Sumar de Yolanda Díaz y que, por tanto, gobierna en España con el PSOE gracias al apoyo de ERC— haya votado en contra de los presupuestos respaldados por sus hasta ahora socios republicanos y socialistas catalanes; más aún cuando Pere Aragonès se había avenido no a renunciar pero sí a paralizar el proyecto del Hard Rock, un gran casino previsto en unos terrenos emplazados entre Salou y Vila-seca al que se oponen radicalmente los comunes. El plan, sin embargo, lleva años varado y los presupuestos para este año no preveían ninguna partida, cosa que sí sucedió en presupuestos de ejercicios anteriores que, sin embargo, sí fueron respaldados por los comunes.

Así las cosas, es más probable que el adelanto electoral en Cataluña sea mucho más lesivo para la formación de Colau que para la formación de Aragonés, lo que sería letal para Sumar después del clamoroso fracaso cosechado en las últimas elecciones gallegas.

No menos perjudicial parece este adelanto electoral para los intereses de los socialistas, tanto en Cataluña como en el conjunto de España. Para empezar, el hecho de que el rechazo a unos presupuestos se traduzca en una convocatoria anticipada de elecciones tendrá toda la lógica democrática del mundo, pero puede ser un mal ejemplo para un resistente y nihilista Pedro Sánchez bien capaz de prorrogarlos con tal de seguir en la poltrona. De hecho, desde ERC ya se plantean responder con su voto en contra a los Presupuestos Generales del Estado, ya que los "comunes" forman parte de Sumar. Aun así, también es cierto que los socialistas catalanes sí han respaldado los presupuestos de Aragonés, por lo que está por ver lo que hará Esquerra cuando sea Sánchez el que necesite su respaldo para sus cuentas. Lo que es evidente es que este adelanto electoral en Cataluña no imposibilita, pero sí complica la legislatura de Sánchez y también perjudica las propias expectativas electorales del candidato socialista a la presidencia de la Generalidad, Salvador Illa, en unos momentos en los que él mismo aparece directamente salpicado por el caso Koldo, por los tiempos en los que fue ministro de Sanidad.

Para colmo de la incertidumbre, los secesionistas de Junts, que hasta hace proco proponían a Puigdemont como candidato de su formación a las elecciones europeas, ahora plantean la posibilidad de que el golpista fugado sea nuevamente candidato a la presidencia de la Generalidad. A este respecto, es cierto que el gobierno de Sánchez ya ha acordado y sacado adelante la ley de amnistía, pero aun está por ver que este engendro antijurídico, tan contrario al ordenamiento constitucional español como al ordenamiento jurídico europeo, blinde al golpista fugado. ¿Se va a arriesgar Puigdemont a volver a España dentro de menos de dos meses para afrontar esa candidatura y esa campaña electoral? ¿O piensa hacer campaña desde el extranjero?

Ya veremos lo que sucede, pero lo que parece innegable es que este adelanto electoral no va a poner fin al caos que constituye la Cataluña gobernada por los nacionalistas, fiel reflejo de la incertidumbre e inestabilidad política de la España gobernada por Pedro Sánchez.