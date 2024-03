Pere Aragonès reventó la legislatura catalana y sacudió la nacional convocando elecciones el 12 de mayo. Para Cayetana Álvarez de Toledo, tal y como ha declarado este viernes en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio, estos comicios autonómicos son una "oportunidad" para "hacer descarrilar el proceso separatista" y el PP, por vez primera en una década, tiene la "opción de liderar el constitucionalismo".

La diputada popular ha subrayado que "las elecciones en Cataluña son clave" porque la región "es la zona cero del proceso": "Lo que pase en Cataluña va a determinar lo que pase en la política nacional, es clave. Tenemos que aprovechar estas elecciones para hacer descarrilar el proceso separatista. Es decir, el proceso que encabeza Sánchez con el separatismo". En su opinión, "el PP tiene una oportunidad muy importante por primera vez en diez años", y ha celebrado que "los ciudadanos están dispuestos a darnos una segunda oportunidad", recordando que "mucha gente se fue del PP".

Para Álvarez de Toledo, el objetivo principal es el de "desafiar la hegemonía del nacionalismo" y, si no se consigue, "por lo menos, tener una poderosísima minoría de bloqueo": "30 escaños entre unos y otros. 30 y pico escaños para intentar pasar de una vacilante resistencia a una valiente y vibrante ofensiva". La diputada del PP ha recordado que, "durante mucho tiempo, con el pujolismo hegemónico, existía la tiranía del consenso" y que "el proceso tiene una virtud: rompió Cataluña en dos y afloró la otra mitad. Como digo siempre, ¡bendita ruptura!". "Lo que buscan con la palabra "reconciliación" es que nos sometamos a la hegemonía del nacionalismo. Entre sumisión y conflicto, yo elijo conflicto", ha añadido.

Sobre el actual presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, Álvarez de Toledo ha señalado que es "un orador extraordinario, creo que tiene una visión nítida y clara de lo que está pasando en Cataluña y de lo que debería pasar". Para ella, es el candidato: "Quizá haya alguien mejor, pero yo a esa persona, de momento, no la conozco. No voto en Cataluña, pero si votara en Cataluña, votaría a Alejandro". Además, ha instado a la unión del constitucionalismo –" No voy a hacer nada para acentuar cualquier tipo de diferencia o pelea que pueda haber"– y ha lamentado que Vox dedique "mucho tiempo a atacar el PP y a Feijóo".