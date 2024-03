Subasta electoral: Junqueras dice que está dispuesto a volver a la cárcel y Puigdemont, a ser detenido

Todavía no ha comenzado la campaña electoral propiamente dicha en Cataluña y dos de los animadores de la contienda ya han lanzado sendos órdagos. Se trata del prófugo Carles Puigdemont, cabeza de cartel de Junts per Catalunya (JxCat) y que asegura que está dispuesto a correr el riesgo de ser detenido si tiene opciones de presidir la Generalidad. La hipotética detención se produciría, según las especulaciones del entorno del prófugo, en un acto de desobediencia de los jueces con la ley de amnistía. Los cálculos independentistas fijan para finales de mayo la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la ley. Eso impide que Puigdemont pueda hacer campaña sobre el terreno, pero no que acuda a una sesión de investidura un mes después de celebradas las elecciones del 12 de mayo.

Y con la misma seguridad con la que Puigdemont y los suyos dicen que la detención es un riesgo con el que cuenta y que está dispuesto a asumir, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, asegura que no tiene inconveniente en volver a la cárcel "si fuera necesario". Lo dijo en una entrevista en un medio digital de corte independentista, Nació Digital, al hablar de un nuevo referéndum. "Con suficiente apoyo de la gente, debemos ser capaces de hacerlo. Y, si fuera necesario que algunos volvamos a la cárcel, volveremos".

Junqueras no puede presentarse a las elecciones porque el indulto no suspendió su inhabilitación (cosa que sí hará la amnistía) pero aspira a ejercer un papel de relieve en apoyo de su candidato, Pere Aragonès, y, sobre todo, en contra de Puigdemont. La enemistad entre Junqueras y Puigdemont no decrece, sino todo lo contrario. No se hablan desde que Puigdemont se fugó y Junqueras decidió presentarse en la Audiencia Nacional. Así las cosas, Junqueras trata de sacar rendimiento a su paso por la cárcel, aunque los funcionarios de prisiones de Cataluña han asegurado en los últimos días que el centro de Lledoners fue habilitado especialmente para los líderes golpistas trasladando a los presos más peligrosos y suavizando el régimen interno para satisfacer a los políticos.

En cuanto a Puigdemont, su promesa de regresar a Cataluña si gana las elecciones o tiene posibilidades de gobernar es un clásico que se ha repetido en las dos elecciones autonómicas celebradas desde el golpe de 2017.