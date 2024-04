El PP lanza una ofensiva contra Begoña Gómez y Puente arremete contra Libertad Digital: "Es una fábrica de bulos"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a arremeter contra un medio de comunicación. Tras llamar a The Objetive como The Ojete, ahora las iras del miembro del Gobierno han ido contra Libertad Digital aprovechando las preguntas del senador del PP, Vicente Azpitarte, que durante varios años presentó el programa "Tiempo Extra" y "Tirando a Fallar" en esRadio.

"Viniendo de un periodista, experiodista, que trabajaba en una fábrica de bulos no me extraña su intervención", aseguraba Puente que colaba un bulo al confundir Libertad Digital con Periodista Digital. "En él tenía un programa dedicado al baloncesto que se titulaba: "Tirando a fallar". Haciendo honor a ese título, no ha dado ni una conmigo", ironizaba Puente tras las preguntas de Azpitarte que le preguntó si el Gobierno conocía la corrupción del expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, y de si la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, tenía necesidad de "mediar".

"Ustedes ya conocían todo esto. ¿Por qué ocultaron toda esta corrupción?", le preguntaba Azpitarte, algo que Puente desechaba y le acusaba de "venir a montar su numerito". El senador del PP justificaba unir a Gómez y Rubiales en su pregunta "porque todos estaban conectados" y en su réplica mostraba una carta de Rubiales ante el Rey pidiéndole que concediesen el título de Real al Zamora Club de Fútbol, equipo presidido por Víctor de Aldama, uno de los conseguidores de la trama de Koldo, y con quien Gómez también se reunió. "Gran exclusiva. Está a la altura de la calidad del medio en la que el trabajaba", ironizaba Puente.

El caso Gómez en otras cuestiones

No fue la única mención a Begoña Gómez durante la sesión de control al Gobierno de este martes en el Senado. La portavoz del PP, Alicia García, acusó a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, de estar "ERE que ERE con que los procedimientos y los contratos eran correctos", en referencia a cuando era consejera andaluza y también defendía la legalidad de unas ayudas que la justicia dictaminó como irregulares.

"Usted dijo que quien miente en política tiene que dimitir. Aplíquenselo a ustedes. Tic, tac, señora Montero", terciaba García mientras que la vicepresidenta primera les reprochaba que, en la comisión de investigación del Senado, citasen a "personas que nada tienen que ver con el caso Koldo", como los empresarios a los que la esposa de Sánchez avaló con su firma.

La senadora del PP, Paloma Martín, también se interesaba por si la empresa pública, Redeia, había financiado la cátedra de la mujer de Sánchez. "¿La exministra Beatriz Corredor (que ahora preside Redeia) ha atendido los correos electrónicos de quien dice llamarse bego.fundraiser?", añadía Martín en referencia al correo electrónico que ha desvelado Libertad Digital. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, recorría al "y tú más", mencionando otros casos de corrupción del PP como Correa.

También el senado Fernando Martínez Maíllo preguntaba a la ministra portavoz, Pilar Alegría, por los escándalos de corrupción del Gobierno. "Llegaron con un mensaje de regeneración y ya se estaban corrompiendo", añadía mientras preguntaba: "¿Es normal que la mujer del presidente haga cartas de recomendación para que les den contratos?"

Maíllo ironizaba y aseguraba que estos escándalos no los podrían tapar ni aunque sacasen "a Franco en paños menores porque estamos ante "la decrepitud de un Gobierno que está en periodo de extinción". Alegría obviaba las referencias sobre Gómez y pedía al PP que "tengan un poco de pudor" y que "solo hay un partido condenado por corrupción".