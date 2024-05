Illa ofrece en las elecciones catalanas "federalismo" mientras Sánchez pacta con Junts y ERC el referéndum

La campaña de Salvador Illa en Cataluña promete cosas que su propio presidente nacional y máximo jefe en el partido ha superado por completo en sus charlas con Junts y ERC. Mientras Miriam Nogueras o Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Pere Aragonés no dejan de desvelar que hablan con el PSOE nacional y con los enviados de Pedro Sánchez de forma abierta de los mecanismos para desarrollar un referéndum separatista, blindar la amnistía, restar poder a los jueces para cuestionarla, pasar a los magistrados por comisiones parlamentarias o aprobar cupos fiscales camuflados, mientras todo ello ocurre, Salvador Illa ha retomado una supuesta propuesta estrella basada en un teórico "federalismo" que, uno, ha sido superado por su propio partido nacional y, dos, supondría igualmente, una quiebra de los fondos de solidaridad que, de nuevo, su partido nacional, dice defender para las comunidades autónomas con menores recursos.

La idea de un supuesto federalismo vuelve a la palestra en el PSC. Consideran que es la forma de salir de un atolladero en el que todos los socios del PSOE y de Pedro Sánchez reclaman separatismo puro y duro. Pero lo cierto es que la respuesta por parte de Junts y ERC a Salvador Illa será muy sencilla: "¿Eso lo respalda Sánchez para Cataluña?, podrían contestar sin rubor. Porque el propio Sánchez se ha comprometido por escrito a reconocer "las aspiraciones nacionales de Cataluña".

Para colmo, una solución de esta magnitud sólo podría serlo para toda España, no para territorios aislados, puesto que la salida del esquema de solidaridad de un solo territorio -Cataluña- no supondría un trato igual para todos, sino un privilegio que dejaría al resto sometidos a un sistema de aportación a fondos solidarios sin una de las comunidades con mayores ingresos. Y esa reforma a escala nacional, obviamente, no se puede aprobar en un contexto de unas elecciones en una sola autonomía.

El plan de Illa

Un documento del año 2023 del propio Illa detalló este plan: "El PSC fue, desde su fundación, un partido federalista. Ya en su 2º Congreso se definió como un partido "de clase, de masas, democrático, nacional y federalista". En su 5º Congreso estableció una clara línea política federalista, y ha sido la principal organización política promotora de la construcción de un modelo federal para España y para Europa en el contexto de la política catalana", señaló Illa. Lo cierto es que su partido nacional nunca ha trasladado esa propuesta para el conjunto de España y tan sólo lo ha barajado como un privilegio para Cataluña.

Illa menciona en ese momento la "Declaración de Granada". Y es cierto que ese documento habló de ese modelo para toda España. Pero nunca se ha trasladado el proyecto de reforma ni se ha debitado con más territorios que Cataluña.

Para Illa, ese modelo, pasaría por "la mejora del autogobierno y la transición hacia un modelo federal, especialmente en un contexto social, en Cataluña, en el que se detecta entre la ciudadanía un creciente deseo de diálogo y de soluciones concretas a los problemas que el país afronta, y una creciente exigencia a los actores políticos para que acrediten su utilidad y su capacidad de tejer acuerdos". Y lo dice mientras Sánchez negocia amnistía, referéndum, cercanías, financiación y hasta reconocimiento nacional con dos de sus principales socios de investidura.

"Nuestra convicción es que el federalismo se abrirá paso porque funciona y es útil, porque no busca la confrontación sino el entendimiento, porque permite compatibilizar la diversidad y el respeto a la pluralidad de un Estado compuesto como el nuestro, con la búsqueda de soluciones comunes a retos compartidos. El futuro de Cataluña es federal, tanto en España, como en Europa", aclaraba en aquel documento.