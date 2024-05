Moncloa obvia las amenazas de Puigdemont y fantasea con Illa al frente de Cataluña mientras Sánchez agota la legislatura

Al principio, la idea de poner a Illa al frente de la Generalidad y escapar a las amenazas de Puigdemont ,garantizando la gobernabilidad en el Congreso de los Diputados, parecía la cuadratura del círculo. Ahora, tras las amenazas de Junts y la negativa de ERC a respaldar al PSC, la idea de Moncloa y Ferraz parece, directamente, los cuentos de la lechera.

"No nos cabe duda de va haber Gobierno en Cataluña y, sobre todo, a esta legislatura le quedan tres años como poco", afirmaba la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien eludía comentar las amenazas del líder de Junts, Carles Puigdemont. "Cada uno, cada cual, es libre de hacer las manifestaciones que crean oportunas", deslizaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el primero tras las elecciones del domingo en Cataluña.

Sólo se empleaba con contundencia contra varios de medios de comunicación que este martes, aseguraban que Sánchez podría adelantar elecciones para hacerlas coincidir con una hipotética repetición electoral en Cataluña. "Le llamo noticia por no llamarle bulo, noticia falsa o noticia marciana", terciaba Alegría sin que nadie le preguntase por estas informaciones. Excusatio non petita. Siempre, tirando la piedra y escondiendo la mano, al no citar a los medios.

La reiteración de que habrá una legislatura larga la repetía en varias ocasiones, obviando las amenazas de sus socios. En el Gobierno creen que Sánchez seguirá en Moncloa. Tienen confianza ciega en ir sorteando una hipotética venganza de ERC y de Junts con la misma receta que han ido empleando hasta ahora: negociación y cesiones. "Este Gobierno ha ido hablando y dialogando con todas las fuerzas parlamentarias. Vamos a seguir caminando en la misma dirección", anticipaba Alegría.

En Moncloa creen que los ciudadanos de Cataluña "han hablado con claridad y han trasladado un mensaje rotundo" y pedía a las fuerzas políticas separatistas, ERC y Junts, "que hagan una lectura serena" para que, al final, se avengan a respaldar al candidato del PSC, Salvador Illa. "El Gobierno de Cataluña se va a decidir en Cataluña", terciaba la portavoz en otro momento pero recalcaba que "hay un partido que ha tenido un gran apoyo" y pedía abrir "un nuevo tiempo".

Alegría evitaba decir en público lo que otros socialistas aseguran en privado: "el procés ha muerto". Una afirmación que el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, hizo en la noche electoral y ahora Feijóo ha rebatido al decir que el proceso separatista sigue vivo. "Que se aclaren", afirmaba Alegría quien acaba al PP de "generar" este problema "bajo el Gobierno" de Rajoy y que "heredó este Gobierno". "España ni se hunde, ni se rompe", finalizaba Alegría.