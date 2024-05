Feijóo excluye a Meloni de la "extrema derecha europea" y destaca sus diferencias con Abascal: "Son distintos"

Georgia Meloni se ha convertido en una de las protagonistas inesperadas de la campaña para las elecciones europeas. La primera ministra italiana se cotiza al alza como posible aliada del PP europeo, especialmente después de que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, no descartara futuros acuerdos, lo que ha defendido Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del PP no le concede la condición de "extrema derecha" que le atribuyen desde la izquierda, ya que "Meloni está defendiendo el Estado de derecho, ha firmado el pacto sobre inmigración europeo y se declara proeuropea". "Meloni no es homologable al señor Orban, por ejemplo", ha dicho Feijóo durante una entrevista en Onda Cero, después de defender que su partido "no debe pactar con la extrema derecha en Europa", de la que excluye a la líder italiana.

Dada la cercanía de Meloni con el líder de Vox, Santiago Abascal, el PP opta de momento por la cautela a la hora de mostrar algún tipo de acercamiento hacia ella. Fuentes del partido consultadas por Libertad Digital aseguran que no se ha producido ningún tipo de contacto con la italiana, ni con el presidente argentino, Javier Milei, también en la órbita del tercer partido español, aunque en ambos casos con notables diferencias.

De hecho, Feijóo ha querido incidir en la distancia que separa a la primera ministra italiana de Vox, recordando que "Meloni votó a favor del pacto de inmigración y los de Abascal votaron en contra; Meloni es europeísta y por lo que escuchamos a algunos dirigentes del partido de Abascal, no lo es". A estos diferencias ha sumado lo que, a su juicio, es "la gran diferencia", que "Meloni gobierna Italia y Vox es la tercera fuerza parlamentaria de España". "Es una diferencia sustancial", ha dicho.

En la cúpula de Vox restan importancia a un posible acercamiento de los populares a Meloni, asegurando que "ven poco probable" que surta efecto en la italiana, informa Leticia Barquín. El partido de Abascal saca pecho de su relación con Meloni recordando que ha participado en los congresos que celebran anualmente, y que llevan por nombre Viva, como el de hace apenas una semana, cuando la italiana decidió no acudir presencialmente pero sí envió un vídeo saludando a los presentes.