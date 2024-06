Nueva carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez: acusa al juez de "condicionar" la campaña

Pedro Sánchez ha vuelto a redactar una misiva dirigida a la "ciudadanía" pero, a diferencia de la anterior, cuando pidió cinco días de reflexión, en esta ocasión ha asegurado que su decisión de seguir "al frente de la Presidencia" es "más firme que nunca". El objetivo de esta carta es sincerarse sobre la "la citación a Begoña como investigada", que afirma que conocieron "a través de los medios de comunicación".

"Estamos absolutamente tranquilos", afirma Sánchez erigiéndose en portavoz del matrimonio mientras sentencia que "no hay nada detrás" del caso "salvo un zafio montaje". Sánchez, en línea con lo que dice su Gobierno, ha sembrado dudas sobre la actuación del juez.

"Esta decisión se anuncia a solo cinco días antes de que se celebren las elecciones", añade en otro pasaje donde habla de "una regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral". Sánchez sentencia que "es evidente que esta práctica no se ha respetado" pero pide al lector sacar "sus propias conclusiones".

"Estos días, leerá y escuchara usted mucho ruido y aún más furia en tabloides digitales nacidos para propagar bulos, en platós de tertulias televisivas y radiofónicas al servicio de amplificar esa desinformación", advierte Sánchez a sus acólitos a los que anticipa que "Feijóo y Abascal" "se rasgarán las vestiduras" pero anticipa que todo es "un gran bulo", aunque evita desmentir informaciones como las de las cartas de Barrabés, de las que apenas Sánchez ha dado explicaciones, o del software que Indra, Telefónica y Google donaron a la Complutense pero que figura ante la Oficina de Patentes como propiedad de Begoña Gómez.

Sánchez no muestra dudas y añade que continuará "al frente de la Presidencia" y que su decisión "es más firme que nunca". Culpa a "la coalición reaccionaria capitaneada por el Señor Feijóo y el Señor Abascal" por "usar todos los medios a su alcance con el fin de quebrarme". "Su objetivo es que yo renuncie, que dimita", añade mientras desvirtúa las palabras de Feijóo en Antena 3 acusándole de preparar "una moción de censura mediante una alianza contra natura".

"Nuestro horizonte permanece inalterable", añade en otro párrafo donde desgrana su proyecto político que incluye "prestar especial atención a Ucrania y Palestina". "Quedan unos días de ruido antes de las elecciones y unos pocos más antes del verano. Pero también quedan más de tres años de Gobierno, de progreso y de avances", finaliza.

La carta de Sánchez se produce justo en un día en el que ha hecho un parón en la campaña y en el que no estaba previsto ningún acto. Tras el mitin este lunes en Gijón, el líder del PSOE visitará el miércoles Benalmádena; el jueves, Barcelona y el viernes cerrará la campaña en Fuenlabrada.