El día que Alvise pasó por Es la Mañana

Recuerdo aquel día perfectamente. Con precisión. Fue el 9 de julio del año ‘21. Los efectos de la pandemia todavía eran evidentes y eso se notaba en el estudio central de esRadio donde cada puesto permanecía aislado con paneles de metacrilato para evitar contagios. Julián Quirós, director de ABC y Eduardo Inda, de OKDIARIO, estaban en la tertulia acompañando a Federico. Como siempre que viene un invitado al programa, salí a recibirle.

Allí, estaba él. Con un total look vaquero, como diría una influencer, Alvise Pérez (Luis Pérez Fernandez), entró con paso firme en el estudio. Mis ojos no pudieron evitar mirar a sus pies: y sí, como no podía ser de otro modo calzaba unas Valverde del Camino al estilo clásico cowboy. A pesar de su risa Profident, más evidente aún gracias a su tez morena, enseguida percibí tensión en el ambiente. Inda se negó a estrecharle la mano, se mantuvo en silencio y sin cruzar mirada con el invitado durante la media hora que duró la entrevista.

Luego me enteré, porque así nos lo hizo saber Eduardo, que le había interpuesto una demanda por difundir noticias falsas y bulos sobre su persona, que llegó a llamarle pederasta y putero. Inda se quedó a gusto en la despedida, ya con el micro cerrado, pero mantuvo el tipo durante el programa y se comportó con educación y elegancia evitando lo que podía haber sido un drama. La entrevista, ni fu ni fa. Pasó sin pena ni gloria; un rejón a Ana Pastor y otro al _NewTrola, como diría Federico. Alvise denunció bulos, los mismos con los que él amenazaba y amenaza. Dice la estrella de las Europeas que Se acabó la Fiesta pero, en realidad, para él acaba de empezar. Tras el resultado de las elecciones recibirá casi 1 millón de euros de subvención, más de 10.000 mensuales en salario y un plus de dietas y desplazamientos a Bruselas.