El Congreso saca la escoba. Si la vuelta ciclista y el tour acaban con un coche escoba, el periodo de sesiones antes de vacaciones suele finalizar con un llamado "pleno escoba" para aprobar todo lo que quedaba pendiente. Este martes, la Cámara Baja celebrará una larga sesión en la que el Ejecutivo pretende dar luz verde a varias cuestiones que le quedaban pendientes.

Desde el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la reforma del Poder Judicial, a los nombramientos del CGPJ , una ley para los bomberos forestales, la convalidación del Real Decreto anticrisis o la intención del Gobierno de reformar la Ley de Extranjería para repartir por toda la península a los menores inmigrantes que llegan de forma ilegal a Canarias, Ceuta o Melilla, cuando estos territorios superen el 150% de su capacidad.

Los resultados serán muy diversos. La reforma del Poder Judicial será remitida al Senado, que espera darle luz verde de manera definitiva el próximo día 31, y saldrá con los votos del PP y la frontal oposición de Vox y, en especial, de Podemos. En cambio, los morados serán claves para sacar adelante el decreto anticrisis tras un acuerdo de última hora sobre el bono eléctrico que se comunicará al inicio del pleno. Los de Ione Belarra también piden que, una vez convalidado, se tramite como ley. Hasta ahora, Podemos ha estado en el no pero el PSOE asume que, al final, sacarán adelante el plan anticrisis "con los de siempre".

Junts votará con el PP

Más compleja es la reforma de la Ley de Extranjería que decaerá. Junts se mantiene en el "no" y el PP ha anunciado que votará en contra tras no haber sido aceptadas sus enmiendas. "Prefieren que el Gobierno pierda una votación a ayudar a los niños", afirmaba el portavoz del PSOE, Patxi López, quien ya tiene argumento contra el PP tras la ruptura de los pactos autonómicos con Vox. "Todo es puro teatro. Siguen haciendo la misma política y lo vemos en la ley de Extranjería", remarcaba.

Fuentes socialistas advierten de que no van a retirar la proposición de reforma de la ley pese a que va a decaer con toda probabilidad. "A día de hoy no sale", asumen sin tapujos y sin esperar cambios. Todo lo fían a dejar "retratados" a los que voten en contra y pretenden culparles de la "saturación" que este verano puede sufrir el archipiélago. Tras decaer esta reforma, en el Gobierno no contemplan otra alternativa hasta después del periodo estival.

El Gobierno pone el foco en la posición que finalmente vaya adoptar el Partido Popular, que decidirá el sentido de su voto en el último momento, aunque todo da a entrever que no va a dar una victoria a Pedro Sánchez. Tanto Junts como PNV, aliados del Gobierno, han mostrado su rechazo a la reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería, dejando al Gobierno de coalición en una encrucijada. Como ya anticipó el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, el PSOE está dirigiendo el país "a la desesperada" no pudiendo contar con el apoyo de sus socios.

Una legislatura inestable

Tampoco en Sumar parecen muy optimistas. "No tenemos todas con nosotros", lamenta el socio minoritario, al tiempo que anticipando el golpe, carga contra el PP al que acusa de mantener la agenda de Vox, aún cuando han roto en cinco gobierno autonómicos tras la decisión de los presidentes regionales a acoger a menores no acompañados.

Desde que arrancó la legislatura la mayoría de investidura ha mostrado su fragilidad con votaciones como la ley del suelo o la prohibición del proxenetismo en las que los socios del Gobierno dejaron solo al partido socialista en plena campaña electoral.