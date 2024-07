Rueda, sobre el caso Begoña: "A lo mejor Sánchez necesita ser más protegido de lo que nos parece"

Dos españoles han muerto y otros dos están desaparecidos, todos gallegos, después de que este lunes naufragara en las Islas Malvinas el pesquero Argos Georgia. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha criticado este jueves, Día de Santiago Apóstol, en Es la mañana de Federico de esRadio que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía no haya dado sus "condolencias": "Tampoco es que lo esperase demasiado. Supongo que estará ocupado con otras cosas".

Rueda ha dicho en esRadio que "la repatriación de los cadáveres aparecidos es inminente" y, con respecto a encontrar con vida a los desaparecidos, ha reconocido que "es muy difícil tener esperanzas, no hay que perderlas, pero cada vez es más difícil. Nos dicen que las condiciones del mar ahí son cada vez más complicadas". El presidente regional ha deseado que sean encontrados cuanto antes para que "las familias tengan el consuelo de enterrar a los muertos".

Rueda ha comentado que, a diferencia de los presidentes vasco y catalán, todavía no se ha reunido con Sánchez porque el líder del Ejecutivo no ha parado de darle largas: "Después de las elecciones en Galicia, el 18 de febrero, me recibió Su Majestad el Rey e, inmediatamente, le solicité al presidente del Gobierno que me recibiera. (…) Me envió una carta diciéndome que en esos momentos no podía recibirme, que lo haría en breve. Eso sería en mayo. Desde entonces, no he vuelto a tener noticia". ¿A qué cree que se debe esta descompensación? Respuesta: "No se entiende y se entiende todo".

Galicia, como Madrid, presentará un recurso si Sánchez no convoca la Conferencia de Presidentes. Al respecto, Rueda ha apuntado que le "parece increíble llegar a estos extremos" y recordado que "el presidente del Gobierno está obligado por ley, cuando lo pedimos un mínimo de CCAA, a convocar esa Conferencia de Presidentes. Que haya que obligarle con un recurso a que cumpla la ley es increíble, pero si hay que hacerlo, lo haremos".

Inmigración ilegal

Con respecto a la inmigración ilegal y, en concreto, a unos 700 inmigrantes que Galicia espera recibir de Mali, Rueda ha señalado que le "gustaría tener respuestas concretas o más o menos exactas, pero no las tengo" y que este miércoles recibieron "una comunicación de la Delegación de Gobierno diciendo que la llegada prevista para hoy se retrasa a la semana que viene", sin concretar día. "Las cosas no se están haciendo bien. El Gobierno tiene un problema de aluvión y quiere sacárselo de encima distribuyéndolo por todas las CCAA sin demasiado criterio", ha añadido.

Rueda echa de menos "una política planificada" migratoria y ha subrayado que "el tema de la financiación es importante": "Necesitamos que vengan esos recursos para darles un buen trato. Si el Gobierno sigue con esta política de llamarnos y decir "mañana llegan 200, 300, 500...", llegará un momento en que podamos colapsar".

Begoña y Pedro

Finalmente, preguntado sobre el aluvión ministerial de críticas al juez Peinado, quien investiga la posible corrupción de Begoña Gómez, Rueda ha comentado que "están muy nerviosos, tienen la consigna de salir en tromba para proteger a su jefe, que a lo mejor necesita todavía ser más protegido de lo que a nosotros nos parece". "Me encantaría que los ministros del Gobierno de España se dedicaran a hacer su trabajo", ha agregado.