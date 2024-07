Sánchez estalla contra el juez: así fabricó la aberrante querella contra Peinado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha negado a declarar ante el juez sobre el caso de su esposa. Carlos Cuesta y Miguel Ángel Pérez analizan todo lo que ha dado de sí la no declaración del presidente en el Palacio de La Moncloa.

No contento con esto, Pedro Sánchez ha utilizado a la Abogacía General del Estado para querellarse por un delito de prevaricación contra el juez Peinado. La querella de 35 páginas ha sido presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En dicha querella, se dice que "se trata de impedir que el ejercicio del poder judicial altere innecesariamente el discurrir y labor de los demás poderes estatales. No hay duda de ello y no la ha habido desde la aprobación de nuestra sobradamente centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal