Barbón anuncia su oposición al concierto catalán pero advierte de que sus diputados los controla Ferraz

A diferencia del presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García Page, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, siempre ha sido sanchista, aunque en ocasiones se ha distanciado de Ferraz, nunca ha sido tras contundente en sus críticas como otros barones.

Había expectación por escuchar al asturiano ya que, de los dos presidentes autonómicos que le quedan al PSOE bajo el régimen común, Barbón es el más próximo al presidente del Gobierno y esto se ha notado cuando ha evidenciado que, durante estos días, ha hablado con miembros del Ejecutivo y con el líder del PSC, Salvador Illa.

A favor de reformar el sistema

El presidente de Asturias ha anunciado su oposición a que Cataluña se salga del régimen común pero ha dejado la puerta abierta a "una reforma en profundidad del régimen común". Un cambio que debe articularse mediante reuniones en los Consejos de Política Fiscal y Financiera. Es ahí, donde Asturias votaría en contra del concierto catalán pero estaría dispuesto a escuchar otras modificaciones porque "ninguna comunidad está sobre financiada, estamos todas infrafinanciadas".

Barbón pide afrontar estos cambios con "visión del Estado federal" y fundamentándolo en "la igualdad y solidaridad". "Estamos en contra de la salida de cualquier comunidad de régimen común y estamos en contra de un principio que es el de la ordinalidad", ha recalcado, negándose a que las comunidades reciban lo mismo que aportan. En línea con lo que defienden Cantabria, Galicia o Castilla y León, ha pedido que se ponderen "factores como el envejecimiento, disperso y orografía"

Pese a que el pre-acuerdo entre ERC y PSC se conoció el martes, de momento, no hay más datos. Barbón ha afirmado que todavía no pueden "cuantificar cuánto dinero perdemos" porque "en el documento no viene establecido". El presidente de Asturias ha pedido "bajar al detalle" y que se les diga todo para que puedan opinar.

No controla sus diputados

Barbón ha negado que estemos ante una crisis en el PSOE y, a diferencia de los extremeños que piden un debate interno previo en los órganos del partido, ha pedido "buscar el cauce" en los Consejos de Política Fiscal y Financiera que organiza el Ministerio de Hacienda con las comunidades de régimen común. El presidente de Asturias ha recalcado que el actual pacto entre PSC y ERC "tiene que trasladarse a algo jurídico" y que, de momento, sólo se trata de un mero "acto administrativo" que no se puede "impugnar" . Lo que no descarta es denunciarlo si acaba siendo una norma.

Tras anunciar que votarán en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera porque "no apoyaremos nada que vaya en contra de los intereses de Asturias", Barbón ha recalcado que, si se articula como ley, los dos diputados de la FSA- PSOE en el Congreso votarán a favor. "Los diputados nacionales de PP y PSOE obedecen exclusivamente a las disposiciones ejecutivas", ha recalcado, priorizando así a Ferraz que a su federación.