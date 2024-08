Podemos pide abrir la chequera para apoyar Sánchez: exige el pago de "la totalidad" del permiso parental de ocho semanas

Podemos quiere marcarse un tanto frente a Yolanda Díaz. Y, además, quiere hacerlo aprovechando la debilidad de Pedro Sánchez, inmerso en su particular entorno de acusaciones de corrupción. Y, por ello, acaba de exigir a Pedro Sánchez la aprobación "con carácter de urgencia de la remuneración de la totalidad del permiso parental de cuidados de 8 semanas por hijo hasta los 8 años". Se trata de todo un regalo al electorado con cargo al erario público y las empresas. Y, en caso de conseguirlo, toda una prueba de fuerza frente a Sumar.

"El permiso parental de cuidados de 8 semanas es un permiso que busca blindar el derecho al cuidado y conciliación de los padres y madres trabajadores para que puedan dedicar tiempo a la crianza y cuidado de sus hijos e hijas menores de 8 años", afirma Podemos. "Este permiso, que puede ser utilizado en cualquier momento hasta que el niño cumpla los 8 años, actualmente, y a pesar de las demandas de la sociedad civil, organizaciones expertas en derechos de la infancia, y grupos políticos como Podemos, no está remunerado, lo que supone una barrera económica insalvable para que muchas familias puedan hacer efectivo este derecho", señalan los comunistas.

"En este sentido hemos escuchado en los últimos meses múltiples declaraciones, sin propuestas concretas sobre la remuneración de este permiso. El artículo 8.3 de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo, de la que deriva la creación de este permiso, establece la obligación de los estados miembros de la Unión Europea de establecer la remuneración del permiso parental", denuncia Ione Belarra, como portavoz de Podemos. "También esta directiva establece que los Estados miembros pondrán en vigor disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el 2 de agosto de 2024". Y, por ello, Podemos quiere obligar a Sánchez a comprometer la partida de gasto correspondiente.

"Ante la inacción y falta de propuestas del Gobierno, la Comisión Europea decidió el pasado noviembre llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber notificado las medidas nacionales de plena transposición de los derechos de la UE en materia de conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, recogidos en la directiva mencionada, entre los que se encontraba la no remuneración del permiso parental", advierte Podemos. "A pesar de que la fecha límite marcada por la Comisión Europea es el 2 de agosto, a día de hoy no se conoce una propuesta clara y detallada sobre la implementación de esta medida", recuerda la formación comunista.

Es más, señala que, "por las declaraciones realizadas por el ejecutivo durante estos últimos meses parece que la propuesta de remuneración solo contemplará la remuneración de 4 semanas, no garantizar la remuneración total del permiso parental podría impedir el disfrute de este derecho en igualdad de condiciones para todas las familias". Y Podemos quiere el pago de la totalidad del permiso.