Daniel Muñoz ha entrevistado este miércoles en Es la mañana de Federico a Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en la Comunidad de Madrid, para analizar el reparto de ilegales y la llegada masiva de inmigrantes a la Comunidad través del aeropuerto de Barajas.

Ana Dávila ha explicado por qué los inmigrantes llegan, sobre todo, a través del aeropuerto: "Utilizan Barajas como un aeropuerto de tránsito para instalarse aquí. Me he dirigido a Interior dos veces para solicitar el visado de tránsito pero no he obtenido respuesta". "El 50% de los menores que hemos atendido, que son unos 1.500, proceden del aeropuerto de Barajas. Está incrementándose la llegada de ilegales a través de Barajas con el paso de los días."

La expectativa de la Comunidad de Madrid en cuanto a los próximos meses no es optimista. "El segundo semestre del año va a ser más duro a nivel de acogida. Estamos en un colapso en los centro, teniéndolos a una ocupación del 200%", ha declarado la consejera. Además, ha añadido que el gasto que supone la acogida de estos menores "ronda los 40 millones de euros".

El alcalde de Fuenlabrada del PSOE se opone a la construcción de un centro de menores. "Esto muestra la doble moral de la izquierda, que se llena la boca hablando de solidaridad y luego no dejan de poner trabas administrativas para no acoger a estos menores en su municipio", ha sentenciado la consejera.

"El Gobierno no nos traslada ninguna información. No sabemos el número de personas que pasan por allí" ha afirmado Dávila sobre la situación de los centros de acogida de Carabanchel o Alcalá de Henares. "Muchos permanecen unas semanas pero luego quedan abandonados a su suerte. El Gobierno está repartiendo a estas personas como si fueran paquetes y están mirando a otro lado", añadía.

La consejera de la Comunidad de Madrid ha asegurado que van a pedir la inclusión del tema de la inmigración en la Conferencia de Presidentes. "Estamos en la necesidad de crear un sistema de coordinación y es muy importante la financiación para las comunidades autónomas. No puede ser que el Gobierno mire para otro lado", ha sentenciado.

El delegado del Gobierno, Fernando Martín, pide responsabilidades a Ayuso por no tomar medidas ante este asunto. "Actúa como el comisario político de Sánchez", declaraba Dávila. Esta ha advertido que "la atención a menores ya supera la de todo el año 2023".

La consjera de Asuntos Sociales ha puesto en valor la ayuda entre comunidades para solucionar algunos problemas de atención a menores afirmando que "en cuanto a la activación de recursos para alguna Comunidad Autónoma que necesita recursos, nos coordinamos todos los días". Sin embargo, ha admtido echar en falta "más ayuda del Gobierno."

En referencia al futuro de estos menores una vez que salen de los centros de acogida, Ana Dávila ha asegurado en esRadio que "se fomenta la ayuda para su inserción laboral". La protagonista ha sido cuestionada sobre el porcentaje de inserción de estos menores: "Muchos de ellos no permanecen el tiempo suficiente en los centros de acogida y, por lo tanto, no podemos obtener muchos datos. Sin embargo, la consejera ha asegurado que "nuestro porcentaje de reinserción es muy bueno".