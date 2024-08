Puente admite el "colapso" ferroviario pero dice que es "coyuntural" y pide "paciencia"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reconocido que en la red ferroviaria se han vivido episodios de "colapsos" durante este pasado verano pero ha pedido "paciencia y comprensión". Durante su comparecencia en el Senado, a propuesta del PP, el ministro ha asegurado que "estamos prestando el mejor servicio posible en las peores circunstancias". Todo lo ha enmarcado en proyectos "coyunturales"

Todos los problemas los ha vinculado con las obras que se están ejecutando en la estación de Chamartín y con la llegada de nuevos trenes. " No estamos de brazos cruzados, estamos invirtiendo más que nunca pero para verlos vamos a sufrir algunos inconvenientes", ha advertido y ha prometido que todo irá mejorando de forma progresiva desde otoño cuando se vaya inaugurando el nuevo vestíbulo de la estación.

Sobre la modificación del compromiso de puntualidad, que preveía reintegrar cantidad del billete a partir de los 15 minutos y que ahora pasa a ser de 90 minutos, Puente ha asegurado que mantenerlo "era un suicidio económico para la compañía". El ministro ha asegurado que esas cifras databan del año 1992 "con seis trenes de alta velocidad". "Era muy fácil de cumplir en ese momento", ha terciado y ha prometido que "ningún país de Europa tiene un compromiso de puntualidad como el que tenía Renfe".

El "mejor momento" del tren

Puente se ha vanagloriado y ha asegurado que "el tren vive en España el mejor momento de su historia". Incluso ha asegurado que el 76% de los trenes llegan en hora. Unas cifras de inicio de año, ya que durante este verano sólo han sido puntuales un 40%. "España, incluso con las obras en marca, está en las cifras de Alemania, Francia e Italia", ha recalcado. Para demostrar que "estamos mejor que en 2019", el ministro se ha atribuido la reducción de tiempos en las líneas de alta velocidad que han entrado a funcionar en los últimos años.

Incluso ha presumido que "España ha construido más alta velocidad" en los "últimos cinco años que el resto de países de Europa". También ha rechazo la falta de inversión en vagones, que le han reprochado tanto PP como Vox o Junts, y ha asegurado que están entrando a funcionar "dos trenes nuevos a la semana".

Puente ha culpado al Gobierno de Rajoy por la falta de mantenimiento pese a que las cifras de colapso se están produciendo seis años después de abandonar el poder. "Si durante seis años no se invierte, es muy difícil equilibrar la balanza", ha defendido.

El ministro ha asegurado que la alta velocidad a Galicia y Asturias, cuyos trenes salen de Chamartín, "está desbordando todas las cifras" y ha augurado que aumentarán con la entrada en funcionamiento con la Y vasca. Puente ha cifrado la "ocupación en alta velocidad" en un 97% durante este verano y que Chamartín, en plenas obras, ha "sobrepasado" las cifras de tráfico que se pronosticaban para 2040.

Desde el PP, Juan José Sanz Vitorio ha asegurado que se ha quedado "más preocupado que antes" y le ha reprochado al ministro que "no conocía del todo la realidad". El senador popular ha asegurado que Puente es la "antítesis de la política" y ha asegurado que "donde no hay un problema, lo genera".

Puente: "Nadie va a coartar mi libertad de expresión"

Sanz Vitorio ha hablado de un "caos sin precedentes" mientras le ha reprochado sus vacaciones estivales practicando el golf. "Ni una ciudad sin una sola incidencia y mientras esto pasaba usted iba de hoyo en hoyo y los españoles estaban en un túnel infernal", ha afirmado.

Puente le ha reprochado al portavoz del PP que "en vez de trenes, hablase de mi". "El ministro de Transportes no puede cogerse 10 días de vacaciones porque los trenes no salen", ha ironizado el ministro mientras que ha acusado al principal partido de la oposición de "estar de vacaciones"

. También ha defendido su actividad tuitera, donde carga y descalifica a la oposición, porque el "90%" tiene que ver con su actividad de ministro. "Nadie va a coartar mi libertad de expresión, que es la de muchas personas que no tienen voz", ha defendido Puente ante el PP erigiéndose como líder de los que tienen palabra en la red social X. "Ayuso puede pasarse el día descalificando al presidente del Gobierno o elogiando al señor Milei y no pasa nada", ha ironizado.

Junts ajusta cuentas

Desde Junts, Eduard Pujol ha asegurado que "los trenes van mal desde hace mucho tiempo" y que "Cataluña tiene un máster en caos ferroviario". "España no es Madrid y un tren no es la estación de Chamartín", ha reprochado mientras que Puente les ha respondido asegurando que un caos en una estación central de la capital supone una saturación, que encadena problemas al resto, y que no sucede con otras paradas.

Tras el típico victimismo separatistas sobre la falta de inversión, el ministro, ha desechado las cifras y ha asegurado que "el volumen global del ministerio es mayor en Cataluña y segundo en Andalucía". Pujol ha conminado al Gobierno a que la línea Rodalíes esté tan cuidada como la de los ferrocarriles de la Generalidad. Puente ha recordado que la primera tiene 1.500 km frente a los 180 de la segunda.

El ministro ha ironizado como que la culpa de todo es suya. "Sçolo me ha faltado escuchar aquella de que con Franco los trenes iban mejor", ha asegurado. Algo a lo que el senado de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, le ha respondido con ironía "no es culpable de todo, es culpable de su ministerio" y que la culpa de todo "es de su jefe", Pedro Sánchez.