Sánchez tiene nueva pesadilla: el móvil de Aldama

La UCO sigue con su trabajo de investigación de la trama Koldo-PSOE. Y todos los datos volcados de los móviles confirman un hecho: que Víctor de Aldama, el contacto de Begoña Gómez con Globalia durante las fechas del rescate público multimillonario a la compañía, se encuentra con un puesto muy destacado en la cúpula de esta "organización criminal" con desvío incluido de dinero a República Dominicana.

Carlos Cuesta y Miguel Ángel Pérez analizan las conversaciones de Aldama y Begoña. Entre las conversaciones captadas figura la siguiente: "El día 22/01/2022. Cesar [uno de los miembros de la trama] le envía una nota de voz Arancha [otra de las personas dentro de la red]" con el siguiente "contenido del audio: "A ver. ahora te cuento, los euros sí que no los vamos a llevar y dólares es que tenemos que verlo, nos vamos a Miami y no puedo llevar más, en total 10.000 dólares cada uno, no podemos llevarnos más entonces la idea era llevarnos solo billetes de cien para que no ocupe tanto y sumar, porque Javi tiene algo de dinero también y sumar, entonces ahora te digo a ver como lo hacemos, el resto no nos lo podemos llevar y nos vamos ahora a las cinco de la tarde en el vuelo, ¿vale? ahora te... ahora te cuento".Se trata, sin más, de uno más de los comentarios de una red -organizada según los investigadores por Aldama y sus denominados como "Cuatro Mosqueteros".