El Gobierno amenaza a Madrid con retirarle financiación pero Ayuso mantiene su rechazo a aplicar la Ley de Vivienda

El Gobierno de Pedro Sánchez ha redoblado sus presiones contra las comunidades autónomas que no aplican la Ley de Vivienda y ha amenazado con retirarles la financiación estatal para sus políticas en esta materia si continúan resistiéndose a ponerla en marcha.

"Yo quiero seguir apoyándolas económicamente, pero también quiero que ellas pongan más presupuesto para esta finalidad. Pero si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la Ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la ley", afirmó este jueves en una entrevista en TVE la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

La ministra añadió que "no puede tratar por igual" a aquellas regiones que están haciendo esfuerzos para cumplir la Ley de Vivienda para ayudar a sus ciudadanos que a aquellas que, "por atacar al Gobierno", se muestran "insumisas" con el cumplimiento de la normativa. "Y, por tanto, la propia ley me faculta a, de manera extraordinaria, trabajar con aquellas comunidades que se han comprometido a cumplirla y que están dando respuesta a sus ciudadanos", subrayó.

Madrid, en su punto de mira

En el punto de mira del Ejecutivo está la Comunidad de Madrid, y a su presidenta se dirigió Rodríguez. "Esto no va de hacerle zancadillas a Pedro Sánchez, señora Ayuso. Esto va de que hay miles de madrileños y madrileñas que sufren por su insumisión a la Ley. Que no tienen acceso a una vivienda, que son empleados públicos de la Comunidad de Madrid, maestros, maestras, enfermeros y enfermeras, que están obligados a compartir piso. Que esto es insostenible socialmente, señora Ayuso".

"Y yo me comprometo a ayudar a la Comunidad de Madrid con más fondos, con más recursos, con respuestas extraordinarias para que dé respuesta a esa situación. La Comunidad de Madrid recibe del Gobierno de España 2.000 millones de euros desde el año 2018 en diferentes programas para política de vivienda. Lo que quiero es que se ejecuten bien y que a partir de ahora se orienten al cumplimiento de la ley", ahondó y continuó advirtiendo: "El Tribunal Constitucional nos ha dicho que el Estado es competente para garantizar la igualdad de los españoles en el acceso a la vivienda. Y desde luego, yo me voy a empeñar en ello (...) Ahí donde se está produciendo una tensión, que está definida en la ley, que nos da instrumentos para superarla, y que por un empeño partidario no se está cumpliendo, tendrá también sus consecuencias".

"No funciona y es un atentado contra la propiedad"

Isabel Díaz Ayuso reaccionó a estas advertencias a través de su cuenta en X, antes Twitter. Lo hizo para negarse en rotundo. "No podemos limitar el precio de la vivienda porque no funciona (miren los datos), y porque es un atentado contra la propiedad. Ni tampoco gobernar con políticas de izquierda trasnochada aunque el Gobierno nos amenace", escribió. La presidenta madrileña recordó que Sánchez lleva en el poder ya "seis años" y en este tiempo ha construido cero viviendas, a pesar de que el presidente prometió 184.000 hace más de un año. En cambio, hay "41 ministros obsesionados con Madrid", añadió.

La jefa del Ejecutivo regional retó a la ministra del ramo: "¿Será tan brava con regiones como País Vasco, que han recurrido esa nefasta ley de vivienda? ¿Le dejarán de regalar millones al independentismo en Cataluña, que incumple sistemáticamente los derechos constitucionales de los catalanes?".

También la senadora popular y diputada en la Asamblea, Paloma Martín, que recordó a la ministra que la propia ley faculta a las comunidades autónomas a establecer o no zonas tensionadas.



Tras las palabras de Ayuso, Isabel Rodríguez se limitó a pedir a la presidenta madrileña que no "frivolice" con la vivienda y atienda el "sufrimiento" que miles de madrileños tienen por esta razón. Para la ministra, la postura de Ayuso contraria a esta ley solo busca poner "zancadillas" al Gobierno, por lo que le pidió "responsabilidad" y no meter a la vivienda en sus críticas al Ejecutivo.

"Que siga haciendo toda la demagogia que quiera, insultando a este Gobierno todo lo que quiera, incordiando todo lo que quiera, pero que por favor, en materia de vivienda, tenga un mínimo de sentido de responsabilidad".

Exigencia de Sumar

No es la primera amenaza del Gobierno a Madrid en este sentido. La propia Rodríguez ya advirtió a Ayuso el pasado martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. De esta forma, la parte socialista del Gobierno hace una de las exigencias de su socio, Sumar, de cara a negociar los Presupuestos Generales del Estado.

Sumar propone "condicionar el conjunto de ayudas públicas a la vivienda destinadas a las Comunidades Autónomas" a la aplicación de los topes al alquiler en estas zonas tensionadas. Así, Íñigo Errejón manifestó este jueves su satisfacción por las palabras de Rodríguez.