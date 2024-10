El audio de Villarejo sobre el café de Sánchez y Sabino con la "Policía patriótica" llega a Moncloa

Desde el PSOE se han quejado sistemáticamente de que el Partido Popular ha usado una "policía patriótica" para investigar a los rivales políticos, entre los que está, según ellos, Pedro Sánchez. Lo que no dicen es que un audio del comisario Villarejo demuestra que Sánchez se reunió con algunos comisarios de la cúpula que el partido del presidente llama "policía patriótica".

En el audio de Villarejo en el que habla con Francisco Martínez se puede escuchar lo siguiente: "Yo te digo la fuente para que tal… Entonces, ¿qué me ha dicho este? Estuvieron un momento con Pedro Sánchez, fue allí a tomar café. No comió con ellos, comieron con el suegro. A mi me dice que El Gordo se lo ha contado a Pino. Le dijo: ‘Oye, mira, que existe la posibilidad’… y que habían estado en una finca… a este no le gusta tirar, a Pino… viendo en una finca no se qué, no se cuánto. Entonces, si Pino no ha comentado nada… a lo mejor es que no le ha dado importancia o ha visto que no es bueno esto. Bueno, que sepas que esa información se la cuenta el suegro a Carlos. En septiembre… yo le he dicho: ‘En septiembre yo quiero comer con él, y si quiere comer conmigo, yo quiero conocer al suegro… y tal, y a ver, ¿sabes?"