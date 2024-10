Los socios empiezan a temer que sobre el Gobierno se cierne "la tormenta perfecta"

Al hilo del ambiente de descomposición que se respira en la legislatura de Pedro Sánchez, los socios del Gobierno tratan de mantenerse al margen públicamente de las últimas informaciones de corrupción relacionadas con José Luis Ábalos y la imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos relativos a una investigación contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, son conscientes que estos casos que rodean al PSOE y al ámbito más íntimo del presidente Sánchez, deterioran de manera alarmante la legislatura.

"No tiene buena pinta", deslizan fuentes que apoyaron a Sánchez en su investidura y que ahora visualizan cómo cada jornada ayuda a que se vaya construyendo "la tormenta perfecta" para tumbar a un Gobierno al que le rodean casos de corrupción económica y que permite la corrupción política para mantenerse en el poder. No obstante, fuentes del ala más crítico de la mayoría de investidura ven torpes las actuaciones de los partidos de la oposición, sobre todo las del Partido Popular asegurando que no están siendo capaces de atinar con las acciones políticas y legales contra Sánchez.

La inestabilidad del Ejecutivo central es una realidad desde el inicio de la legislatura al contar con una débil aritmética parlamentaria. Sin embargo la primera imputación a un Fiscal General del Estado en democracia ha supuesto un duro golpe para el Gobierno de Pedro Sánchez. Un hecho por el que Sumar y ERC han evitado hacer más daño ciñéndose en seguir el discurso del ala socialista atacando a los populares y señalando incluso a jueces y magistrados.

Podemos lamenta que esta dinámica esté quitando el foco a lo que realmente es importante: las políticas sociales. En este sentido, pretenden abanderar la defensa por la vivienda el próximo miércoles, 23 de octubre, en la comparecencia de la ministra, Isabel Rodríguez. Su férrea convicción tiene la intención de desbancar al socio minoritario del Gobierno, Sumar, que se muestra mucho más sutil a la hora de exigir al PSOE cambios.