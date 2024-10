Alegría sobre el DAO de la Guardia Civil y la información "personalísima" de Ábalos: "No sé ni de lo que me habla"

Después de 560 días de veto, desde el 11 de abril del 2023, Libertad Digital/esRadio ha vuelto a preguntar en una rueda del Consejo de Ministros y lo ha hecho sobre dos pendrives con información "personalísima" que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, solicita a la Audiencia Nacional que se los devuelvan. Una información que preocuparía en Moncloa y que estaría a punto de desencriptarse.

El Confidencial ha publicado que el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil y cargo de confianza designado por Interior, Manuel Llamas, ha pedido al responsable de la Unidad Central Operativa (UCO), Alfonso López Malo, que le "echase una ojeada" a este material. El Whatsapp en el que pedía más información sobre estos pen drives, lo envió por error a otro grupo en el que había otros militares y políticos. Tras percatarse, borró este mensaje.

Pilar Alegría ha afirmado desconocer la información. "Es que no sé ni de lo que me habla", ha terciado con cara de extrañeza y asombro pidiendo que se le repita la pregunta. Sobre si puede haber información que comprometa al Gobierno, tal y como publicaba la información de The Objective que adjuntaba en el mensaje de Llamas a López Malo, Alegría ha prometido que "colaborarán con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Justicia cuando así se nos reclame".

La ministra ha asegurado que "hay una investigación que todos ustedes conocen por parte de la UCO, que llevará su trámite correspondiente". La apertura del disco duro y de las dos memorias USB que Ábalos reclama que le devuelven sería inminente y se encontraron en un registro en la casa de Koldo García.