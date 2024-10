Sánchez descuenta que acaba imputado tras los últimos avisos judiciales

Día sí y día también, nuevas son las informaciones que salen al respecto sobre las presuntas corrupciones, ya no solo del entorno de Pedro Sánchez, sino también de su mujer. El último informe de la UCO ya señala al número 1, el actual presidente del Gobierno.

Que Sánchez sea imputado es algo complicado por su aforamiento, pero no imposible. Cuando hay un aforado implicado en una investigación judicial, dicha investigación se avanza al máximo para que el juez instructor no pierda el caso en favor del Tribunal Supremo. Aunque sea complicado una imputación en los próximos días o semanas, no es descartable que Sánchez acabe acusado por irregularidades en gestión. Carlos Cuesta y Sandra León hablan de esa posibilidad.