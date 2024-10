Feijóo advierte a Sánchez de que "ya no hay protección posible": "Se cocerá en su propia hipocresía"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido al Comité Ejecutivo Nacional en un momento de máxima tensión en la izquierda, con el Gobierno cercado por los casos de corrupción del PSOE y los escándalos sexuales que afectan a su socio de Sumar. "Ya no hay protección posible", ha advertido el líder de la oposición a Pedro Sánchez, horas después de su polémica imagen con Víctor de Aldama, nexo de la trama.

"No tiene otra alternativa decente que la dimisión", ha vuelto a decir Feijóo, advirtiendo de que "Sánchez intentará lo peor: seguirá ahogado en sus mentiras y retorciendo las instituciones en busca de su protección personal, pero ya no hay protección posible, ni siquiera abusando del poder", ha dicho ante la plana mayor del PP, aunque ha habido varias ausencias como la del presidente andaluz o la de Baleares, por cuestiones de agenda.

La imagen de Sánchez con Aldama

Después de que Sánchez haya negado conocer a Aldama o haberse reunido nunca con él, durante un corrillo con periodistas sin cámaras, Feijóo le ha retado a someterse públicamente a las preguntas del PP. "¿por qué todos los acompañantes de su coche de las primarias están involucrados?, ¿desde cuándo sabía que Ábalos estaba a otras cosas?, ¿qué conocía de él para cesarle y aforarle de nuevo?, ¿estuvo Aldama, no sólo con él, sino con su mujer?; o es qué ¿tampoco el señor Sánchez conoce a su mujer?", ha dicho con ironía.

El Gobierno y el PSOE difundieron ayer un vídeo para intentar justificar la instantánea y restarle importancia. En él se ve a Sánchez fotografiándose con varios ciudadanos anónimos para presentar a Aldama como uno más de los españoles con los que se deja ver en los mítines. Feijóo se ha preguntado de forma retórica "si es que pretende que nos creamos que era un ciudadano más" cuando accedió a una zona VIP. "Ya está bien de tomarle el pelo a los españoles", ha criticado.

Para el presidente del PP, el fin del Gobierno está cerca, dados todos estos escándalos. "Este Gobierno de la decadencia política parece no tener fin, pero lo tendrá", ha dicho, asegurando que "se acabarán cociendo en su propia hipocresía". "Esto ya no da más de sí", remataba.

El caso Íñigo Errejón

En plena polémica por la decisión de Isabel Díaz Ayuso de no asistir el pasado viernes a Moncloa, para ser recibida por Pedro Sánchez, Feijóo ha salido por primera vez en su defensa, más allá de decir, como hasta ahora, que la "respalda" o "entiende" su postura. "Que dejen de insultar para intentar equipararnos, sus vergüenzas son sólo suyas, si nos buscan nos van a encontrar juntos", ha dicho ante los intentos del Gobierno de señalar a Ayuso por un presunto fraude a Hacienda de su pareja para tapar el caso Koldo.

El presidente del PP ha tenido también palabras para las víctimas de acoso y agresión sexual, en pleno escándalo por Íñigo Errejón. "Las víctimas merecen sentirse arropadas y les transmito todo nuestro apoyo", ha asegurado, recordando que primero vieron cómo la Ley del Sólo sí es sí provocaba la salida de violadores, y ahora sufren "no sólo los hechos, sino el encubrimiento", ha dicho, señalando a Yolanda Díaz por saberlo y no actuar. De hecho, Podemos acaba de revelar que advirtieron a Sumar de una denuncia y no les hicieron caso.