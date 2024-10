Feijóo denuncia la "actitud despreciable" del Gobierno por mantener el Pleno de RTVE del que se ha ausentado el PP

Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado escandalizado con la decisión del Gobierno de mantener el Pleno para convalidar el Decreto sobre RTVE, pese a la situación dramática que está viviendo España por la DANA. El presidente del Partido Popular ha denunciado la falta de información del Ejecutivo y su "actitud despreciable" por preocuparse de la toma de control del Ente público en un momento como este. El PP ha decidido abandonar el Pleno y no participar del espectáculo.

Durante una comparecencia en el Congreso para hacer una declaración institucional sin preguntas, el presidente del PP ha criticado con dureza la decisión, recordando que el Senado sí ha decidido suspender toda su actividad. "No entiendo el respeto selectivo a las víctimas", ha dicho Feijóo, comparando la situación con otras de mucha menor envergadura en las que se ha suspendido la actividad política.

El Congreso sólo ha suspendido la sesión de control por acuerdo unánime de la Mesa y la Junta de Portavoces, reunidas durante una hora, después de que la jornada arrancara con un minuto de silencio por el medio centenar de víctimas mortales. Sin embargo, el Gobierno y sus socios se han opuesto a cancelar el Pleno extraordinario convocado después para reducir la mayoría necesaria en la renovación del Consejo de administración de RTVE. PP, Vox y Compromís pedían suspenderlo todo y han decido ausentarse del Pleno, en el que no van a votar.

La imagen de un Congreso reunido y ajeno al drama

"No son del todo conscientes de la gravedad de la decisión que han adoptado", ha dicho Feijóo. La Cámara mostrará una imagen de actividad cotidiana, ajeno a la situación de emergencia que se vive fuera, en un momento dramático. "He presenciado muchos momentos de bajeza moral pero creo que ninguno como este", ha denunciado Feijóo, recordando que "toda cuestión política pueda esperar pero no se puede aplazar hacer todo lo que esté en nuestras manos para combatir este desastre".

El presidente del PP ha pedido directamente a Pedro Sánchez que celebre inmediatamente un Consejo de Ministros extraordinario, que declare luto nacional y que el Pleno sobre RTVE no se celebre. "No les oculto mi tristeza personal e institucional, no les oculto el desasosiego que siento desde el día de ayer y que nos temíamos lo peor, y lo peor ha ocurrido", ha dicho al concluir su comparecencia.

Por último, el líder de la oposición ha reiterado su negativa a la continuidad del Pleno, defendiendo que el PP no puede participar de esta "hipocresía", dado que sí se ha suspendido la sesión de control. "No participo en este tipo de políticas", ha dicho, poniendo en valor el trabajo necesario de intentar atender la situación catastrófica que se está viviendo. "Sabía que este Gobierno era capaz de todo pero mi capacidad de sorpresa no tiene límites". "Así no, así no se puede, allá ellos, allá su responsabilidad, quedará en la Historia", decía.