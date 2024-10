El diario de Escolar enfanga la tragedia de Valencia con el bulo de la Unidad de Emergencias

Mientras subía el número de víctimas en las inundaciones de Valencia, desde la India seguían llegando coloridas imágenes de un risueño presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y de su mujer Begoña Gómez, en torno a los que día a día se cierra el cerco judicial por presunta corrupción política. Hemos llegado a un momento que lo publicado ya no suma, sino que multiplica el escándalo. Lo último desde Bollywood.

En la visita a Yash Raj, @yrf, uno de los estudios de cine más grandes de India, he conversado con varios productores de Bollywood sobre las posibilidades de coproducción con este gigante de la industria audiovisual. España es un destino atractivo como set de rodaje y… pic.twitter.com/0klaswx7ye — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 29, 2024

Las terminales de la izquierda, siempre dispuestas a buscar en la oposición la explicación a todos los males, intentaban compensar dichas imágenes difundiendo bulos y enfangado la labor de los servicios de emergencia de Valencia que llevan trabajando sin descanso desde la noche del miércoles pasado.

El diario que dirige Ignacio Escolar ha publicado que "Mazón eliminó en cuatro meses la Unidad Valenciana de Emergencias, una "ocurrencia" heredada de Ximo Puig". Un bulo aderezado con mala fe, porque se da a entender que en Valencia no trabaja en estos trágicos momentos ni un solo bombero ni miembro de Protección Civil.

No tardaba en hacerse viral el bulo y en replicarse por los periodistas más afines a Sánchez, como Esther Palomera, más preocupados por su vida laboral que por la vida de los miles de afectados:

Decisiones que marcan una vida política https://t.co/2h2XBTlR0m — Esther Palomera (@estherpalomera) October 30, 2024

Escolar describe la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE):

Se trataba de un cuerpo —una suerte de versión autonómica de la Unidad Militar de Emergencias (UME)— destinado a garantizar una rápida intervención ante cualquier emergencia.

La realidad es otra, no llegó a ser nada porque los primeros en oponerse a la creación de esta Unidad (UVE) fueron los propios bomberos de Valencia.

"Un intento de privatizar las emergencias"

Ayer, en medio del caos, tenía que salir a explicarlo la Generalidad: "Solo era un organismo ficticio más, con cero bomberos más, cero medios materiales más y cero eficiencia", que en "ningún caso mejoraba ni ampliaba ningún servicio" de Emergencias. Era "un decreto sin respaldo detrás. No tenía ni oficinas. Era una agencia fantasma", "creaba puestos para pagar sueldos a eventuales colocados a dedo". El presupuesto que le había destinado Ximo Puig era de 9 millones de euros.

Por su parte Alberto Martín, director general de Emergencias de la Consejería de Justicia, Interior y Emergencias de la Comunidad Valenciana, desmentía en el programa de la noche de esRadio que dirige Dieter Brandau el bulo.

A la pregunta de "si no se hubiera disuelto esta Unidad se podría haber hecho algo más en la ayuda de las personas afectadas por la riada", el director general respondía con contundencia que "en absoluto", "al contrario". Con rotundidad ha añadido que "hubiera sido un desastre que habría debilitado el sistema y habría generado unos problemas tremendos de coordinación".

Ha calificado de "invento" a la UVE y ha explicado que nada más crearse "los seis servicios de prevención y extinción de incendios de la Comunidad Valenciana manifestaron su oposición, porque no se justificaba de ninguna forma la creación de un servicio nuevo". Para Martín "inventar una nueva figura no tenía ni pies de cabeza, no tenía sentido y así se hizo saber por los seis servicios de detección de incendios, los tres provinciales y los municipales. Y cuando todos están a una algo falla".

Según Alberto Martín, además de "suponer un solapamiento con las funciones de los servicios ya creados, era una forma de privatizar la gestión de las emergencias de una forma increíble". Ha criticado también la decisión de "gasto" en esta Unidad "en vez de dedicarlo a los servicios ya existentes que es lo que se está haciendo, potenciar los que ya tenemos".

El director general de emergencias se lamentaba de que "se han publicado muchos bulos que lo único que han hecho es perjudicar la operatividad. Desde que se van a romper presas, hasta desbordamientos, verdaderas barbaridades que generan una incertidumbre a los operativos. Es una pena que se juegue con esto".

Por último ha pedido a la población que en los próximos días evite salir a la calle y coger vehículos porque las carreteras deben estar libres para "los servicios de emergencia".