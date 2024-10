La izquierda se salta su propia norma de no dar declaraciones políticas durante los tres días de luto

A pesar de que tanto PSOE como Sumar habían asegurado que no ofrecerían declaraciones de ámbito político durante los tres días de luto nacional decretados por el Gobierno en solidaridad con las víctimas de la DANA, no todas las formaciones internas que componen el partido fundado por Yolanda Díaz ni las delegaciones socialistas han seguido los pasos marcados por ambos partidos.

De hecho, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) –formación integrada en Sumar--, Antonio Maíllo, ha tildado de "vergüenza" el hecho de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya respaldado la gestión del presidente de la Generalidad valenciana, el popular Carlos Mazón, respecto a las graves consecuencias que ha dejado el temporal.

"Es una vergüenza que no asuman un error que ha costado muchas vidas", ha expresado el dirigente de IU en un mensaje difundido en su perfil de la red social X, en el que ha criticado que el presidente popular valenciano diese una rueda de prensa a las 13 horas de este miércoles asegurando que las lluvias remitirían cuando, según ha dicho, la AEMET había advertido de la alerta máxima.

Compromís ataca a Mazón

En la misma línea que Izquierda Unida, Compromís ha rechazado la propuesta de Sumar –partido en el que se enmarca— por medio de su portavoz en el Congreso, Àgueda Micó, que ha avisado de que su formación no aceptará que Mazón "rehuya" y "esconda" lo que, a su juicio, son sus responsabilidades por la gestión de lo DANA.

"Quiera o no quiera, Carlos Mazón es el presidente de la Generalidad Valenciana y tiene que responsabilizarse y asumir las competencias que tiene como presidente y no puede rehuir de la gestión pública", ha censurado la portavoz de la formación valenciana este jueves en rueda de prensa en el Congreso, aunque también ha asegurado que no es el momento de pedir responsabilidades políticas. "Ya habrá tiempo para pedirlas", ha sentenciado.

El PSOE se contradice a sí mismo

Aunque es habitual que las distintas formaciones que integran Sumar opten por estrategias políticas diferentes, no lo es tanto que la delegación valenciana socialista contradiga las indicaciones de su partido. En concreto, el portavoz del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV), José Muñoz, ha replicado a Feijóo que "si alguien llegó tarde para responder ante la emergencia provocada por la DANA" fue Mazón.

⚫ El Partido Socialista Obrero Español no hará declaraciones políticas durante los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno de España por las víctimas de la DANA que afecta todavía a nuestro país. Es el momento de estar con sus familias, arroparlas, y apoyar a todas… — PSOE (@PSOE) October 30, 2024

De esta forma se ha manifestado el portavoz socialista en la cámara autonómica mediante un comunicado, en el que ha subrayado su crítica a la tardanza que, según él, tuvo el Gobierno valenciano para alertar a la población sobre los riesgos del temporal, que ha causado cerca de un centenar de fallecidos, casi todos ellos en la Comunidad Valenciana.

Esta sucesión de declaraciones atacando a los dirigentes populares contrasta con los mensajes que tanto los socialistas como los de Sumar han publicado en sus perfiles de la red social X. "El PSOE no hará declaraciones políticas durante los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno de España por las víctimas de la DANA", aseguraban los socialistas este mismo miércoles, ya que, según el mensaje, "es el momento de estar" con los damnificados y no es el momento de la "confrontación política".

En la misma línea se pronunciaba Sumar, que alegaba tras la tragedia que su "atención y esfuerzo sólo pueden estar dirigidos a reparar los daños, atender a las personas afectadas y apoyar la búsqueda de los desaparecidos". "No realizaremos ninguna declaración política", sentenciaban desde la formación fundada por Díaz en referencia a los tres días de luto por la catástrofe.