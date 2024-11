La AEMET y la delegada del Gobierno dieron el 29 de octubre la misma previsión climática que Mazón

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, está siendo objeto de crítica por asegurar en una entrevista el pasado 29 de octubre, a las 12.00, que el temporal que ya azotaba a Valencia se iba a ir desplazando hacia el norte y podía aminorar por la tarde, justo cuando cayó la gota fría que destrozó toda la zona. Un mensaje que después reprodujo en redes sociales a las 13.00, y que después fue borrado.

Sin embargo, fuentes del gobierno regional trasladan a Libertad Digital que Mazón se limitó a transmitir la misma información que dieron, a esa misma hora, los canales oficiales, es decir, la AEMET y delegación de Gobierno. "Mazón trasladó el martes por la mañana la misma información que habían trasladado Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, y el jefe de climatología de Aemet en Valencia, José Ángel Núñez, ambos en declaraciones a la cadena pública valenciana, À punt".

Este periódico ha accedido al vídeo y el audio en el que ambos informan en la radio y televisión pública valenciana que la alerta roja estaba prevista, en principio, hasta las 18.00 del martes 29 de octubre. La delegada del Gobierno asegura a las 11.30 en A Punto radio que está hablando con los municipios más afectados y "me transmiten que en este momento no llueve tan intensamente, que la previsión es que siga lloviendo, no parece que con la misma intensidad que hasta ahora, no obstante, llueve sobre mojado y hay que estar atentos y con mucha precaución".

El responsable de AEMET asegura antes de las 13.00 en la televisión pública valenciana, a preguntas sobre si la alerta roja se alargará más allá de las 18.00, que "hay una vigilancia 24 horas y los avisos se van actualizando según es necesario. La situación tiende a desplazarse hacia el norte, no pensamos que en Castellón vaya a tener la intensidad, pero sí que en Castellón se van a acumular muchos litros como en la provincia de Valencia, y en principio finalizan a las 18.00 de la tarde los avisos, pero en estos casos hay que estar informados y muy pendientes de la televisión y radio pública", asegura.

Unos datos que podrían explicar por qué Mazón informó a las 12.00 de que el temporal podría desplazarse y reducirse, algo que, evidentemente, no ocurrió, a la vista de la catástrofe. Más allá de las posibles responsabilidades políticas que pueda haber, los fenómenos como la gota fría son de difícil predicción, especialmente en cuanto a su intensidad, de ahí que sea complicado determinar hasta qué punto se podía haber evitado la tragedia.