La "ausente" Ribera ultima su incorporación a la comisión europea mientras sigue la crisis de la DANA

Mientras todos los focos apuntan al presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, por su gestión durante las primeras horas de la crisis, hay una persona que no ha dado explicaciones de lo que sucedió en estas primeras horas. Se trata de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de quien dependía la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar).

Este organismo informó a las 18:49. por correo electrónico del desbordamiento del Barranco del Poyo. No hubo llamada hasta las 20:00 pero no fue por este torrente sino porque temían que la presa de Forata no resistiese. La llamada al Ejecutivo valenciano la hizo el secretario de Estado, Hugo Morán, desde Colombia.

No fue hasta entrada la noche cuando Teresa Ribera reaparecía en un gabinete de crisis formado de urgencia en Moncloa y presidido por la vicepresidenta, María Jesús Montero, ya que Sánchez estaba volviendo de la India. La ministra de Transición Ecológica asistía por videoconferencia ya que no estaba en España. No volvió hasta el miércoles cuando ya, de forma presencial, asistió al Gabinete de crisis.

La pregunta que muchos se hacen es: ¿Dónde está Ribera? El misterio se extiende hasta la próxima semana. En el Gobierno algunos dicen que estará con Sánchez en Azerbaiyán para participar en la cumbre del clima. En su entorno matizan que "depende" y dejan la puerta abierta a un relevo. El día 12, a las 18:30, justo cuando Sánchez esté en Bakú, Ribera tiene una importante audición en el Parlamento Europeo ante las comisiones de Medio Ambiente, Asuntos Económicos e Industria.

Preparando un examen

Lo cierto es que Ribera está de salida. En las próximas semanas asumirá la cartera de Competencia en la nueva Comisión Europea, además de la vicepresidencia ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva. De esa audición ante el Europarlamento dependerá su futuro, si entra a trabajar bajo las órdenes de Ursula Von der Leyen y no es una prueba fácil.

Los eurodiputados le pueden preguntar por sus conocimientos sobre el mercado de la competencia europeo, sobre sus credenciales y gestión en el Ejecutivo de Sánchez. También sobre alguna incompatibilidad y es que, mientras ella era responsable de Energía en el Gobierno, su marido, Mariano Bacigalupo, era consejero en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y luego saltó a la Comisión del Mercado de Valores. Lo que en Europa se podría interpretar como un conflicto de intereses. En dar respuesta a todos estos asuntos se está centrando Teresa Ribera en las últimas semanas.

En principio, contaría con los votos de socialistas y populares. Aunque el vicesecretario de Institucional del PP y vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ya ha afirmado que "no merece representar a España en la Comisión Europea" tras su ausencia en la gestión de la DANA. La duda es si le seguirán el resto de colegas de otros partidos del PP Europeo.

¿Crisis de Gobierno?

El otro misterio es cuando saldrá del Gobierno de Sánchez y esto sólo lo sabe el propio presidente del Gobierno. Si pasa el examen, el día 1 de diciembre tomaría posesión de su cargo como comisaria europea. Hay quien apuesta porque sea en esta fecha ya que Sánchez podría querer hacer a la vez los cambios en el Ejecutivo y en el partido.

También podría ser a finales de la semana del 25, aprovechando que arranca el congreso del PSOE. Incluso algunos aventuran que podría ser esta misma semana para dejarla liberada, una vez que pase el examen, y se prepare para su nuevo cargo como comisaria.