El PP rebaja la crítica por la DANA y pospone la asunción de responsabilidades: "Ahora no toca"

El Partido Popular modula su estrategia y, ante el malestar ciudadano con toda la clase política por la gestión de la DANA, como se evidenció en las manifestaciones del pasado fin de semana, opta ahora por rebajar el tono para mostrar una imagen de unidad política frente a la catástrofe.

Después de arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su falta de ayuda en los primeros días de la tragedia, los de Alberto Núñez Feijóo optan ahora por templar ánimos para no "emponzoñar más la política", según ha dicho el portavoz del partido en una rueda de prensa desde la sede de la calle Génova.

Borja Sémper ha defendido la necesidad de "no entrar en el barro" para que "la política no sea un problema añadido". "No vamos a practicar el acoso y derribo de nuestros adversarios", ha dicho. En este sentido, preguntado por la gestión de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, objeto de duras críticas por su inacción y su ausencia, tanto antes como después de la catástrofe, Sémper ha evitado ahora atacarla.

La responsabilidad de Ribera

"No toca ahora pedir responsabilidades, no estamos en eso", ha asegurado, recordando que el PP está volcado en las ayudas a Valencia, tanto con las medidas recogidas en el Plan Valencia, que presentó ayer por Juan Bravo, como para dar su apoyo a los dos Decretos de reconstrucción aprobados por el Gobierno en Consejo de Ministros.

Eso sí, el PP insiste en su rechazo a que Ribera sea comisaria europea, cuando apenas faltan 24 horas para que se examine este martes en Bruselas. Una prueba ante la que el PP español intenta influir en el PP europeo, de cara a lograr su voto en contra, conscientes de la dificultad de que se produzca un rechazo unánime que acabe tumbando su candidatura.

Empleando el mismo argumento utilizado con Ribera, Sémper ha evitado también exigir responsabilidades al presidente valenciano, Carlos Mazón, aunque ha evitado mostrarle su respaldo al ser preguntado expresamente por la prensa. "Si queremos ser coherentes, no podemos emponzoñar la política", ha dicho, remitiendo de nuevo a su comparecencia en las Cortes valencianas del próximo jueves.