Después de las protestas del pasado fin de semana por la gestión de la DANA, alentadas por grupos de izquierdas que pretenden politizar lo ocurrido, PSOE y PP arrancaban la semana rebajabando el tono de sus críticas para mostrar cierta unidad frente a la tragedia. "Ahora no toca pedir responsabilidades", coincidían en señalar. Un intento por mejorar la imagen de la clase política, muy deteriorada, que apenas ha durado 24 horas.

La tregua es difícil que se alargue cuando ambos intentan justificar sus propios errores señalando los del contrario, lo que dificulta toda contención a la hora de criticar al adversario. El presidente del PP concedía este martes una entrevista en Antena 3, dos días antes de la comparecencia de Carlos Mazón, para mostrarle su respaldo. Sin embargo, ante la imposibilidad de explicar sus contradicciones y fallos, optaba por señalar los cometidos por la ministra Teresa Ribera.

Para marcar distancias entre la gestión llevada a cabo por el Gobierno valenciano y el Gobierno central, Feijóo aseguraba que "una cosa con los errores humanos y otra los errores por falta de humanidad", señalando directamente a Pedro Sánchez por decir que "si querían ayuda que la pidieran" o presumir de que "él estaba bien", tras el ataque en Paiporta durante la visita de los Reyes.

Gobierno y PP dan orden rebajar el tono

Las declaraciones de Feijóo indignaban al Gobierno, que optaba por el contraataque. Tras finalizar el Comité de Crisis comparecía desde Moncloa el ministro de Transportes, Óscar Puente, que tachaba de "mezquino" al líder de la oposición por "intentar politizar una tragedia" y le acusaba de "lanzar críticas destructivas en lugar de colaborar para solucionar los problemas reales que enfrenta la población."

Las invectivas del ministro contrastan con la orden de Moncloa de no polemizar a costa de la tragedia. Similar a la que ha dado la dirección nacional del PP de "no entrar en el barro", como dijo el portavoz Borja Sémper. Ya durante la sesión de control en el Senado, la ministra Pilar Alegría aseguraba que "los hechos y la cronología están claros". En clara alusión al presidente valenciano, Carlos Mazón.

El senador del PP, Javier Márquez Sánchez, señalaba a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por "no aparecer" y se preguntaba "por qué falló la AEMET" y "sí acertó la francesa". También le preguntaba a la "ministra que no aparece" por qué "no se han limpiado los márgenes" del Barranco del Poyo.

Más contundente aún era portavoz del PP, Alicia García, que ironizaba con la ausencia de ausencia, ya que está en la cumbre del Clima en Azerbaiján. "Señor ministro, ¿está bien el señor Sánchez? Sabemos que a ustedes es lo único que les importa, exculpar a Sánchez de su dejación de responsabilidades, sigan ustedes construyendo un relato para dañar que nosotros seguiremos reconstruyendo lo dañado", afirmaba ante Félix Bolaños. El ministro de Presidencia, en línea con el resto de colegas, presumía de "no confrontar".

El inevitable rifirrafe parlamentario

"Se ha priorizado limpiar la sede a los márgenes", terciaba el popular sobre la Confederación Hidrográfica del Júcar. Alegría no esquivaba la cuestión y afirmaba que "se equivoca si cree que vamos a entrar a confrontar. Estaremos faltando el respeto a muchas personas", decía, en un intento por mantener la orden dada por Moncloa, al tiempo que intentaba defender la gestión del Gobierno.

Este miércoles en el Congreso la contienda política volverá a recrudecerse con la comparecencia del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para explicar la gestión de la DANA. A su intervención le seguirá la sesión de control al Gobierno, centrada también en este asunto, en un nuevo enfrentamiento difícil de eludir en este tipo de formato, y que volverá a dejar en evidencia a la clase política.