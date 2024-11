Así sufrió Begoña Gómez en la comisión de Ayuso

Mercedes Zarzalejo, con permiso de Begoña Gómez, fue la gran protagonista de la jornada. El PP había llamado a declarar a la mujer del presidente del Gobierno a la comisión de investigación que se ha constituido en la Asamblea de Madrid para tratar de dilucidar las posibles irregularidades y el presunto trato de favor que le habría dispensado la Universidad Complutense.

Eel silencio de la mujer de Sánchez no fue total. Begoña Gómez sí quiso realizar un breve alegato. "Primero, muy buenos días a todos. Antes que nada, permítanme exponer en menos de un minuto lo siguiente: desde hace 25 años trabajo en consultoría y docencia; he coordinado equipos; he dirigido proyectos; he asesorado a más de medio centenar de profesionales en el sector privado y en el tercer sector. Hace doce años que inicié una colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, como codirectora de un máster de títulos propios para formar a profesionales especializados en proyectos sociales y de sostenibilidad. Es en el 2020 cuando esta colaboración se amplía con la creación de una cátedra extraordinaria, que es una práctica habitual dentro de las universidades públicas y, además, no remunerada", arrancó la mujer del presidente.