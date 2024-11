Podemos amenaza con tumbar el paquete fiscal si no queda atado el impuesto a las energéticas

Entre la abstención y el voto en contra. Así están los cuatro votos de Podemos a la reforma fiscal del Gobierno que se someterá a votación este jueves y que si nada cambia, no tiene los apoyos suficientes para que salga adelante. Los morados, cuyos votos son imprescindibles, no se fían del acuerdo alcanzado in extremis con ERC, Bildu y el BNG ya que lo negociado está en plena contradicción con lo acordado con el PNV y Junts. Podemos ha desvelado que Gobierno les ofreció el mismo pacto, pero lo rechazaron al ser "papel mojado".

Este brindis al sol ha sido descrito por el portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, como una "tomadura de pelo". En este sentido ha asegurado que "no sirve que traigan cosas para perderlas", condicionando su apoyo en recibir una "garantía efectiva" de que Junts y PNV van a votar a favor de que se recupere el impuesto a las energéticas.

Y es que las reivindicaciones de los partidos políticos del bloque de investidura chocan entre sí. Los morados tienen claro que ellos no van a favorecer ninguna ley que suponga algún recorte o retroceso, recordando su voto en contra al subsidio por desempleo al incluir un recorte en la cotización para mayores de 52 años.

Los morados recomiendan al PSOE aprender de los sucedido este lunes en el Congreso de los Diputados si quieren sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado. Sánchez Serna defiende que los votos a la derecha y a la izquierda del PSOE valen lo mismo. "Si no aprende esa lección es difícil que salgan adelante".

Sumar, comedido

Pese a que el PSOE dio la espalda, votando en contra, a muchas de las iniciativas pactadas con Sumar en la comisión de Hacienda como implantar el 21% del IVA a los pisos turísticos, los impuestos a los seguros privados o socimis, los de Yolanda Díaz defienden que el dictamen "va en la buena dirección pero es insuficiente" por lo que mantendrán vivas sus enmiendas.

Sin embargo, han recomendado a los socialistas no seguir la misma estrategia de cara a las Cuentas Públicas. La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha lamentado que el PSOE "se olvidara de sus prioridades" negociando primero con Junts y PNV que con sus socios de Gobierno.