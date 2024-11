Aldama abre fuego: todos los fulminados por su declaración, de Sánchez a Begoña

El empresario Víctor de Aldama ha señalado directamente al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, a su esposa Begoña Gómez y a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el marco de su declaración sobre la trama Koldo.

"Pedro Sánchez fue quien pidió conocerle y además le pidieron que acudiera a un acto del PSOE porque el jefe del Ejecutivo quería verle. La foto no fue fortuita con Sánchez. En este contexto, ha añadido que tras presentarse le agradeció lo que estaba haciendo en relación a sus gestiones con los gobiernos de México y Venezuela", ha apuntado.

Aldama ha afirmado además que, cuando se planificó la visita de la nº 2 del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, a España, se había organizado una cena con el propio Pedro Sánchez. Delcy avisó a Ábalos de la sanción que tenía para no entrar en territorio europeo. Interior mandó a la Policía y al CNI a revisar la casa donde iba a hospedarse Delcy. Su viaje lo conocía Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska y el propio Ábalos. Al avión subimos Ábalos y yo.

"Ábalos y Koldo recibían cantidades de dinero de mi parte y Koldo me dijo si había posibilidades de conseguir una vivienda en la Costa del Sol para disfrute y bienestar del señor Ábalos y de su familia. Yo dije que no pensaba ponerla a mi nombre porque ya le daba dinero por otro lado. Di 400.000 euros a Ábalos y 250.000 a Koldo en efectivo, en concepto del 10% de comisión. A Ángel Víctor Torres me lo presentó Koldo en su momento y pidió 50.000 euros a través de Koldo", ha afirmado Aldama.