Illa niega haber sido invitado a la cena con Delcy y defiende que "hay Gobierno para rato"

El presidente de Cataluña, Salvador Illa, se ha pronunciado sobre las revelaciones hechas por Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional, después de reunirse en Moncloa con Pedro Sánchez en el marco de la ronda de contactos con los presidentes autonómicos. El que fuera ministro de Sanidad durante la pandemia, señalado por la trama, ha dicho que "el presidente está muy bien" y que "hay gobierno para rato", al ser preguntado por la cascada de informaciones.

"He visto muy bien al presidente del gobierno, creo que lo conozco, y he visto, cosa que me alegro, gobierno para rato", ha dicho, insistiendo hasta en otras dos ocasiones en la idea de que el gobierno va a seguir y que Pedro Sánchez está "centrado en los problemas que realmente preocupan a los ciudadanos".

Illa ha calificado de "ruido" las revelaciones conocidas ayer, incluido una cena programada con la mandataria chavista Delcy Rodríguez, que pretendía celebrar con Pedro Sánchez y varios ministros. Preguntado por si le consta haber sido invitado a esa cita que iba a tener lugar, pero no se celebró, ha respondido con un tajante "no" que ha repetido tres veces, siendo la única pregunta formulada sobre este asunto.

El resto de la comparecencia ha versado sobre su encuentro con Sánchez, con el que ha acordado avanzar en el autogobierno o mejorar la seguridad, sin concretar un plazo sobre el cupo catalán firmado con ERC, del que ha dicho que va según el calendario previsto. Un encuentro que Illa ha calificado de muy "satisfactorio" ya que "la confianza entre los gobiernos está plenamente restablecida", en una etapa que ha calificado de "esperanzadora e ilusionante".