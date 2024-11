Podemos señala a Sánchez por la trama de Aldama, pero se olvida de su presencia en ese Gobierno

Junto a PP y Vox, Podemos ha sido la formación que más ha arremetido contra Pedro Sánchez a raíz del caso Koldo. Este lunes en rueda de prensa, el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que pese a que no otorgan, por ahora, "credibilidad" a las declaraciones lanzadas por el comisionista Víctor de Aldama, "serán implacables" en el momento que haya alguna prueba que corrobore las afirmaciones.

De esta forma, Podemos, socio del bloque de investidura del presidente del Gobierno, reclama a Pedro Sánchez más explicaciones en el Congreso de los Diputados, porque ven "inverosímil" que ningún alto cargo del PSOE desconociera los negocios del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Sin embargo, eluden recordar que en ese momento ellos formaban parte del Gobierno.

El que fuera el primer Gobierno de coalición se puso en marcha en enero de 2020. El acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias formó un Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos en el que estaba representadas de manera proporcional ambas formaciones. Podemos logró representación en el Consejo de Ministros para todas sus confluencias.

Así el vicepresidente, Pablo Iglesias, la ministra de Igualdad, Irene Montero, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el ministro de Consumo, Alberto Garzón y el ministro de Universidades, Manuel Castells, fueron compañeros de Gobierno de José Luis Ábalos, actual imputado en la trama Koldo. Sin embargo, ninguno de los cinco miembros del socio minoritario del Gobierno atisbó sospechas de supuesta corrupción desde enero de 2020 hasta julio de 2021 cuando fue destituido de forma abrupta, algo que la formación morada, aseguran, vieron con extrañeza. De hecho no dudaron en apoyar al exministro Ábalos cuando salió a la luz el llamado 'Delcygate’ escenificando una completa unidad con aplausos contra PP y Vox que pedían su dimisión.

Ahora Podemos alza la voz señalando al presidente por su responsabilidad 'in vigilando' en la trama, pero lo cierto es que los morados no denunciaron durante la pandemia ninguna práctica irregular alrededor del ministerio que lideraba el ex número dos de Sánchez tanto en el Gobierno como en el PSOE.

Más explicaciones

En Podemos aseguran que no sacarán rédito político de la situación, aunque han sido claros a la hora de pedir más explicaciones del Presidente del Gobierno. Unas aclaraciones que no ven necesarias en Sumar. Preguntado por la petición de los morados, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha descartado apoyar una petición de comparecencia de Sánchez. Para los de Yolanda Díaz la breve declaración de Sánchez ante los medios, el mismo día que Aldama arrojó las acusaciones, son suficientes.